反濫權竹市街頭宣講 9席綠議員全出動籲護民主

立法院21日將表決行政院針對國會職權修法所提覆議案，民進黨新竹市黨部今天傍晚在新竹火車站前舉辦「反濫權」街頭宣講，竹市9席黨籍議員聯袂全出席呼籲民眾站出來護民主。

「反濫權、護民主」街頭宣講會傍晚在新竹火車站前廣場登場，由民進黨竹市議員施乃如、劉崇顯、林盈徹、陳建名、劉彥伶、楊玲宜、劉康彥、鄭美娟、曾資程等人輪流宣講，吸引不少往來民眾駐足聆聽。

民進黨新竹市黨部主委施乃如指出，「青鳥行動」讓許多年輕人自發性站出來，但國民黨、民眾黨不顧萬人聲音，不理會程序正義，強行通過擴權法案法案。

劉崇顯表示，他曾是新竹科學園區工程師，濫權法案對科技產業與營業秘密恐將造成無可挽回的傷害，他明天要到立法院外表達「反濫權」訴求，一起守護台灣得來不易的民主價值。

林盈徹指出，白、藍2黨在立法院利用多數暴力，強行通過多項讓民主倒退的法案，呼籲民眾站出來用行動告訴白、藍立委，台灣的民主是由人民作主，不是立委做主。

「沒有討論、不是民主」陳建名說，法案制定應基於公共利益及廣泛的社會共識，國民黨、民眾黨不應在未經公開討論情況下強推國會擴權法案，不僅違背民主原則，更傷害公眾信任。

劉彥伶表示，這次行動攸關公民權益，希望民眾都能影響周遭親友，一起支持行政院的覆議案，讓國會濫權法案退回重審。

「昨日香港、今日台灣」楊玲宜說，台灣的立法院不能成為香港的立法會，不要讓台灣的民主體制被摧毀，呼籲民眾勇敢站出來，沒有人是局外人。

劉康彥表示，不論是青鳥行動的主軸「沒有討論、不是民主」，或是今天街頭宣講的主題「反濫權、護民主」，都在說明民主是台灣人民的珍貴資產，更是台灣與中國最大不同之處。

鄭美娟指出，今天若不站出來，未來台灣就會像香港一樣，當立法權大於行政權、司法權將會對人民做出壓制，絕對不能讓這種事情發生。

曾資程說，國民黨、民眾黨共同推動一連串假借國會改革名義實際進行擴權的法案修訂，讓立法院可以管到總統、監察院、司法院，宛如中國的全國人民代表大會，「今天如果我們不站出來，明天我們可能就站不出來了」。