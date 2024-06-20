國會職權修法覆議表決前夕 屏東民眾響應青鳥行動

今天晚間屏東上百名民眾集結勝利星村廣場參與公民開講，於立法院表決國會職權修法覆議案前夕，響應青鳥行動；參與民眾表示，無論明天結果如何，都要上街反映民意。

到場開講的民進黨屏東縣議員梁育慈演說，台灣現值緊張時刻，時常面臨中國軍機繞台，自己民國78年出生，剛好是台灣民主正在成長時，民主化不到40年歷史，無法接受國民黨及民眾黨一夕翻盤；修法內容不讓人檢視，沒收討論、不逐條審查，不記名投票退回舉手表決，立委權力將無限擴張可隨意對人民查水表。

參與青鳥行動林小姐表示，「這不是我要的國會改革」，從4月開始上網爬梳各方資料，也看過立院議事影片才做出判斷，認為未經正當程序強行通過法案，與當初港版國安法通過有相同意味，希望在明天以前上街作最後表態。

現場揮舞彩虹旗與台灣獨立旗幟的何先生說，就算最後失敗，「還是想站出來讓更多人知道國會濫權事件」，同婚通過才5年，現在社會接受度如此高，就是因為被看見；國民黨與民眾黨聯合起來，是國會絕對多數，不照民主程序走，令人質疑法條背後隱含內容，希望有時間讓大眾檢視、判斷法條好壞。

屏東青鳥行動晚間7時開始集結，遊行隊伍從成功路、青島街、中山路、勝利路，最後走到青島街定點短講；立委鍾佳濱透過視訊與參與群眾喊話，民進黨在地議員梁育慈、新北市議員顏蔚慈，及高雄市議員林智鴻到場開講；活動約在晚間8時30分結束，現場無發放餐飲，也未見「藍鷹行動」反對聲音。