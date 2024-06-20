國會職權修法羅美玲批草率 游顥指改革是還權於民

民進黨南投縣黨部今天舉辦「反濫權，護民主」活動，立委羅美玲說，修法程序非常草率，沒有實質討論；國民黨立委游顥則說，國會改革法案是還權於民，卻被貼上「擴權」標籤。

立法院21日將對國會職權修法覆議案進行議決，民進黨南投縣黨部今天晚間在南投市心園餐廳舉辦「反濫權，護民主」活動，吸引數百人到場，縣黨部主委、民進黨南投縣議員陳玉鈴說，國會擴權嚴重危害國家主權、內政、財政、民主自由，因此有很多年輕人、公民團體站出來，就是要捍衛得來不易的民主與自由。

前民進黨立委蔡培慧接受中央社記者訪問表示，國會擴權法案基本上是訂定違反「五權分立」的法案，且很多內容沒講清楚如調查權，雖然國民黨、民眾黨強調僅是調閱文件，但若細看法條，其實可無限擴張，且整個修法過程違背民主程序，立法院是議決、有朝野協商，各黨代表充分討論，但這次是假協商不合理。

羅美玲告訴中央社記者，國民黨聯手民眾黨，修法程序非常草率，沒有實質討論，審查過程沒有民進黨提出版本，只有藍、白營提出版本，民進黨當然要抗議，可是抗議時，藍、白營就說「有意見，那我們不審」，最後送大院舉手表決，然後國民黨、民眾黨立委都不知道自己舉手舉什麼，只會聽國民黨立法院黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌指揮跟著舉手。

游顥團隊昨天發布新聞稿表示，民意代表確實監督就是國會改革的必要性，行政院覆議不是窒礙難行，而是影響民進黨主席賴清德獨裁權力；國會改革法案是希望還權於民，卻被貼上「擴權」標籤，過去民進黨為幫助前總統陳水扁國務機要費案除罪化、一例一休「修惡」時都很快通過，沒有經過實質討論。

國民黨立委馬文君今天透過臉書（Facebook）表示，尊重行政院提出覆議，但否決覆議也是國民黨責任，立法院明天投票表決國會改革覆議案，民進黨為阻擋國會監督，造謠產業鏈如火如荼運轉，最不可思議是，「竟然由行政院長帶頭散播假消息」，請大眾支持國會改革，打弊、反黑、抓貪腐。