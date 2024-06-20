快訊

覆議案決戰倒數！青鳥行動聚集立法院外聲援 晚間空拍人潮曝光

男乘客一登機就開始睡…2小時後醒來看見所在地超傻眼 爆笑反應全被錄

台中綠營議員黃昏市場宣講 貼近菜籃族訴求守護民主

中央社／ 台中20日電
立法院21日將表決行政院對國會職權修法提出的覆議案，民進黨台中市黨部與多名黨籍議員20日在街頭宣講，呼籲選區立委支持覆議案，共同維護憲政秩序。圖／陳俞融服務處提供
立法院21日將表決行政院對國會職權修法提出的覆議案，民進黨台中市黨部與多名黨籍議員20日在街頭宣講，呼籲選區立委支持覆議案，共同維護憲政秩序。圖／陳俞融服務處提供

立法院明天將表決行政院對國會職權修法提出的覆議案，民進黨台中市多名議員，今天在黃昏市場宣講，呼籲民眾一同守護台灣民主，現場還以有獎徵答方式，讓民眾更貼近立法院發生的事。

民進黨台中市黨部「反濫權、護民主」宣講活動，今天上午在北區街口，下午則在大里區內新黃昏市場租借攤位辦宣講活動，民進黨台中市黨部主委許木桂與民進黨台中市議員張芬郁、張玉嬿、陳俞融、林德宇、李天生，及前立委簡肇棟等人出席，對著到市場買菜的民眾大喊一起守護台灣民主。

張芬郁表示，明天立法院即將表決國會職權修法覆議案，希望更多民眾了解民進黨努力守護的台灣民主；張玉嬿說，國民黨與民眾黨主導的「國會改革」修法，未經充分討論，根本是立法院擴權法。

陳俞融、李天生、林德宇也呼籲民眾，一起打電話告訴選區內立委支持行政院覆議案，讓國會改革修法有機會充分討論，一定要阻止國會濫權，守護台灣民主。

簡肇棟則詳細說明立法院議事規則，他表示，希望國民黨團懸崖勒馬，找回民主良心，學習過去立法院前院長王金平領導的議事運作，縱使意見不同，也會讓反對意見充分表達「講到嘴破」，後來也傳承給前院長蘇嘉全、游錫堃，但目前立法院已失去民主良心。

台中市 民進黨 立法院

相關新聞

覆議案決戰倒數！青鳥行動聚集立法院外聲援 晚間空拍人潮曝光

行政院針對在野黨提出的國會改革提出覆議案，明天投票，晚上「青鳥行動」反擴權團體在立法院外舉辦活動，濟南路上人潮聚集、滿滿...

覆議案明表決！洪申翰遭目擊帶睡袋進議場「為何大驚小怪」 徐巧芯狠嗆1句

行政院針對在野黨提出的國會改革提出覆議案，明天投票，國民黨立法院黨團決定守夜，以防變數，不過有國民黨立委徐巧芯發現民進黨...

覆議案明決戰！國民黨立委進議場卡位 護送韓國瑜進場成重點

行政院就國會改革法案提出的覆議案明日表決。國民黨團今日中午舉行黨團大會，為明日議事進行沙盤推演。據了解，今晚起將有藍委守...

預料覆議案不會過！柯建銘嗆國民黨「自我滅頂」 稱更危險時刻將開始

行政院提出國會改革法案覆議，立法院會明天將進行表決。民進黨立法院黨團總召柯建銘今晚發文表示，雖然明天覆議不能成功，但絕非...

國會職權修法羅美玲批草率 游顥指改革是還權於民

民進黨南投縣黨部今天舉辦「反濫權，護民主」活動，立委羅美玲說，修法程序非常草率，沒有實質討論；國民黨立委游顥則說，國會改...

覆議案明表決！藍委輪流守議場門口 防止綠營「意外」出招

針對國會改革修法提出的覆議，國民黨團為防止民進黨團「意外」出招，下午開始在議場大門守候，預計守到明天上午議場開門。國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。