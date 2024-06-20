台中綠營議員黃昏市場宣講 貼近菜籃族訴求守護民主

立法院明天將表決行政院對國會職權修法提出的覆議案，民進黨台中市多名議員，今天在黃昏市場宣講，呼籲民眾一同守護台灣民主，現場還以有獎徵答方式，讓民眾更貼近立法院發生的事。

民進黨台中市黨部「反濫權、護民主」宣講活動，今天上午在北區街口，下午則在大里區內新黃昏市場租借攤位辦宣講活動，民進黨台中市黨部主委許木桂與民進黨台中市議員張芬郁、張玉嬿、陳俞融、林德宇、李天生，及前立委簡肇棟等人出席，對著到市場買菜的民眾大喊一起守護台灣民主。

張芬郁表示，明天立法院即將表決國會職權修法覆議案，希望更多民眾了解民進黨努力守護的台灣民主；張玉嬿說，國民黨與民眾黨主導的「國會改革」修法，未經充分討論，根本是立法院擴權法。

陳俞融、李天生、林德宇也呼籲民眾，一起打電話告訴選區內立委支持行政院覆議案，讓國會改革修法有機會充分討論，一定要阻止國會濫權，守護台灣民主。

簡肇棟則詳細說明立法院議事規則，他表示，希望國民黨團懸崖勒馬，找回民主良心，學習過去立法院前院長王金平領導的議事運作，縱使意見不同，也會讓反對意見充分表達「講到嘴破」，後來也傳承給前院長蘇嘉全、游錫堃，但目前立法院已失去民主良心。