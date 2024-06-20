民團反危老核電廠延役修法 籲在野立委懸崖勒馬

立法院明天將表決國會職權修法覆議案，民團今天持續到立法院外表達主張，反對危老核電廠延役修法和粗暴草率的花東交通三法，呼籲在野黨立委懸崖勒馬。

立法院19、20日舉行全院委員會，審查行政院針對國會職權修法提出的覆議案，邀請行政院長卓榮泰說明，21日立法院會將投票表決。超過50多個民團在立法院外集會，表達反國會濫權訴求。

關注環保的民團今天下午在濟南路主舞台舉行記者會，暢談「反對危老核電廠延役修法、反對粗暴草率的交通三法」等主張，認為在沒有充分釐清情況下表決通過，以立法凌駕行政、綁架專業，置台灣環境、台灣人民於未經評估的風險中。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，若台灣民主社會無法維持，就無法談論環境政策和法案。花東交通三法草案將工程限縮在10年內，但僅地質探勘、環境影響評估及土地徵收等前置程序就需耗時數年，此限期將大幅壓縮專業和公共討論空間，甚至影響公共安全及人民權益。

黃靖庭呼籲，國民黨應儘速撤回交通三法、懸崖勒馬，不要讓公共建設淪為政治工具。

地球公民基金會花東辦公室專員梁聖岳指出，國民黨立委傅崐萁所提交通三法，濫用納稅人的錢、掏空國家預算，忽視花東環境現實條件與整體發展需求，花東需要的是更有韌性的交通運輸系統，而非不切實際的空頭支票。

針對核電，綠主張綠電合作社理事主席許秀嬌表示，在野立委常以缺電為由，要修法延役已屆退役年限的核電廠，但台灣缺的是綠電而非核電，非核家園明年即將達標，但立委自私行為讓非核家園又充滿疑慮，希望在野立委能認真理性監督執政黨的能源轉型政策，而非毀憲亂政。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說，核三廠兩個機組即將除役，台灣2025年將正式進入非核家園，但在野立委卻亂提研議法案，未做完整配套，草率修法賠的是核安風險和人民生命財產安全，為反對危險老舊核電延役，已有96個民間組織發起連署，要求國會應以人民安全為最優先考量，不應草率修法讓危險老舊核電延役。

民團在立法院外集會進入第2天，不畏天氣炎熱，下午仍聚集數百名民眾到場支持、聽講。