覆議案21日表決 吳思瑤：不會杯葛也盼順利進行

行政院針對立法院職權修法案提出覆議，立法院21日院會將表決。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，希望覆議案投票能順利進行，不會有任何惡意杯葛，也呼籲在野黨立委明天一起確保覆議案投票順利。

立法院19、20日舉行全院委員會，審查行政院針對國會職權修法提出的覆議案，邀請行政院長卓榮泰說明，21日立法院會將投票表決。

吳思瑤今天在立法院議場前接受媒體訪問，對於立法院21日將表決覆議案等議題，提出相關說明。

吳思瑤說，民進黨團守護議場，讓覆議案投票順利進行，絕對循相關議事規則，不會有任何杯葛行徑，黨團已多次說明，而且黨團會固守議場，讓整個投票能夠順利進行，依循規則，不會有任何惡意杯葛。

至於在立法院外關心覆議案發展的民眾，吳思瑤指出，呼籲場外兩方不同意見的民眾，台灣是多元社會，關心覆議案進行的公民朋友，都有權利站上街頭，進行自由意志的表述。

吳思瑤說，希望大家都是理性、冷靜、彼此尊重，有討論才有民主、有包容才有民主，她對台灣公民社會有高度信心，也呼籲在野黨立委明天一起確保覆議案投票順利進行，各黨都有責任。