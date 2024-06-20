卓榮泰：覆議案結果出來後 再思考尋求憲法途徑救濟

立法院會明天將表決行政院針對國會職權修法所提覆議案。立委指覆議案很可能不會通過，是否提釋憲。行政院長卓榮泰說，覆議案結果出來後，若有必要尋求憲法途徑救濟，會再思考。

立法院19、20日舉行全院委員會，審查行政院針對國會職權修法提出的覆議案，邀請行政院長卓榮泰到院說明，21日院會將投票表決。

民進黨立委莊瑞雄表示，這次國會職權修法，在委員會沒有逐條討論、只有大體討論，在野黨聯手國會多數恐會通過很多可怕法案，卓榮泰可能創下有史以來提最多覆議的行政院長。

卓榮泰說，希望透過民主程序在立法院好好討論，嚴謹審視所有法案，通過的法案大家依法行政沒有任何壓力、人民也會接受，國家才能往前走。

莊瑞雄指出，法院傳喚證人、證人不來，最多只能拘提，到法庭上還可以拒絕證言，罰鍰最多新台幣3萬元，「立法院叫你來，不來卻要罰10萬元，這哪有通」。明天覆議案很可能不會通過，是否準備提釋憲。

卓榮泰表示，今天繼續努力，明天如果覆議案結果出來後，有必要尋求憲法途徑救濟，會再思考。

莊瑞雄指出，國民黨團總召傅崐萁昨天還說，第46條之2是照民進黨條文通過的，在審判確定前的訴訟案件，本來就不能行使調查權。

莊瑞雄說，但第47條國民黨、民眾黨所提版本，調查委員會或調查專案小組為行使調查權，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員在5日內提供相關文件、資料及檔案，如經司法機關或監察機關先為調取時，應敘明理由，並提供複本。他要問，法務部要如何因應、是否提供複本。

法務部長鄭銘謙表示，法律如果三讀通過、總統公布的話，就是有效法令，只好配合辦理。但這是很不合理的規定，而且這不是只對公務員，還對民眾、社會人士，且不提供還有處罰規定，國會改革法案處罰人民，感覺滿遺憾。卓榮泰表示，這個就侵犯司法權了。