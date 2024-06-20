法務部長鄭銘謙：不理解反質詢定義 質詢本不該處罰

民進黨立委王定宇今天在立法院會質詢時問，是否理解國會職權修法中何謂反質詢，以及如何處罰。法務部長鄭銘謙備詢表示，他不理解反質詢真正的定義，並認為質詢不該處罰。

立法院19、20日舉行全院委員會，審查行政院針對國會職權修法提出的覆議案，邀請行政院長卓榮泰到院說明，21日院會投票表決。

王定宇質詢指出，根據立法院議事規則，表決應就可否兩方依次行之，但當時處理國會職權修法過程，不僅舉手表決過程人數清點亂七八糟，甚至表決時只處理「可方」，沒有處理「否方」，這牽涉到憲法訴訟法第49條聲請釋憲條件，需要1/4立委反對才能聲請釋憲。

王定宇批評，不知道立法院秘書長周萬來搞什麼東西，議事規範明明需要可否兩方，但那幾天表決多數都只針對贊成方舉手，沒有統計否決方票數，是重大瑕疵。

卓榮泰說明，如果表決方式瑕疵造成未來釋憲的障礙，會引發另一場法律跟憲法爭議，他認為過程應該嚴謹依法完成，他很珍惜這次提出覆議案能夠清楚講述過程。

王定宇也問鄭銘謙，是否弄懂何謂反質詢。鄭銘謙回應，他不理解反質詢真正的定義。

王定宇再追問，若不理解定義要怎麼處罰。鄭銘謙表示，質詢本來就不應該處罰。

此外，民眾黨立委陳昭姿質詢指出，10年前行政院也提過覆議案，當時民進黨團開記者會痛批時任行政院長江宜樺為了政治內鬥，打算讓立法院成為行政院的立法局，10年後的今天，她要將這段話原封不動送還給卓榮泰。陳昭姿呼籲，行政院應停止覆議內鬥，並正視國會改革修法目的。

陳昭姿也問，是否知道何謂藐視國會罪。卓榮泰解釋，任何一個人對國會不尊重、不據實回答、不提供真正的文件，都可以被認為是藐視，但不應有主觀認定。

陳昭姿談及，2016年時任立委顧立雄、周春米等人曾提案指出，時任法務部長羅瑩雪備詢時對立委嗆聲，屬於藐視國會；另一方面，民進黨團總召柯建銘等人過去曾提案，譴責時任檢察總長黃世銘拒絕至委員會備詢，顯然是藐視國會，這些民進黨立委昔日作為，如今有滿滿既視感。

卓榮泰強調，任何藐視人或國會的行為都不應該，可以想辦法遏止，但不能以立法權超越司法權、監察權的方式，還是要循正常軌道，並認為必須要有更好的條文內容。