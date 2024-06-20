「反濫權」台中持續開講 綠營議員籲維護憲政秩序

立法院21日將表決行政院對國會職權修法提出的覆議案，民進黨台中市黨部與多名黨籍議員今天在街頭宣講，呼籲選區立委支持覆議案，共同維護憲政秩序，並表示宣講將持續辦下去。

民進黨台中市黨部「反濫權、護民主」宣講活動，昨天在台中市南區，今天上午在北區街口，民進黨台中市黨部主委許木桂，與民進黨籍市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁，以及北區里長聯誼會長游金隆等人出席，並與參與民眾一同高舉「反濫權、護民主」等標語發聲。

許木桂會中表示，國會濫權法案違憲亂政，立委的職責是立法，不是推動侵害人民權利的法案，他呼籲選區立委應支持覆議案，共同維護憲政秩序，目前國會正在進行的惡法，人民有知的權益，台中市的街口開講，將一場一場辦下去。

陳俞融說，沒有討論就沒有民主，程序不正義、過程不透明，國會改革的正當性蕩然無存，毫無公平正義，立法委員肩負起監督政府、審查預算、訂定福國利民的法案等責任，但不應是違憲亂政，侵害五院憲政體制。

陳淑華指出，藍白兩黨要強行推動法案對於民眾權益影響甚大，調查權凌駕於考試院、監察院之上，國會濫權對台灣產生威脅，這攸關國家未來，大家要團結守護台灣的自由民主。

張芬郁說，立法院凌駕於監察院、考試院及司法院之上，這樣違憲將會破壞五權分立，備詢是行政院長的責任，不是總統，如此修法，讓憲法精神蕩然無存，絕不容許如此民主倒車的行徑。