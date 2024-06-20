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「反濫權」台中持續開講 綠營議員籲維護憲政秩序

中央社／ 台中20日電

立法院21日將表決行政院對國會職權修法提出的覆議案民進黨台中市黨部與多名黨籍議員今天在街頭宣講，呼籲選區立委支持覆議案，共同維護憲政秩序，並表示宣講將持續辦下去。

民進黨台中市黨部「反濫權、護民主」宣講活動，昨天在台中市南區，今天上午在北區街口，民進黨台中市黨部主委許木桂，與民進黨籍市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁，以及北區里長聯誼會長游金隆等人出席，並與參與民眾一同高舉「反濫權、護民主」等標語發聲。

許木桂會中表示，國會濫權法案違憲亂政，立委的職責是立法，不是推動侵害人民權利的法案，他呼籲選區立委應支持覆議案，共同維護憲政秩序，目前國會正在進行的惡法，人民有知的權益，台中市的街口開講，將一場一場辦下去。

陳俞融說，沒有討論就沒有民主，程序不正義、過程不透明，國會改革的正當性蕩然無存，毫無公平正義，立法委員肩負起監督政府、審查預算、訂定福國利民的法案等責任，但不應是違憲亂政，侵害五院憲政體制。

陳淑華指出，藍白兩黨要強行推動法案對於民眾權益影響甚大，調查權凌駕於考試院、監察院之上，國會濫權對台灣產生威脅，這攸關國家未來，大家要團結守護台灣的自由民主。

張芬郁說，立法院凌駕於監察院、考試院及司法院之上，這樣違憲將會破壞五權分立，備詢是行政院長的責任，不是總統，如此修法，讓憲法精神蕩然無存，絕不容許如此民主倒車的行徑。

台中市 國會改革 民進黨 濫權 立法院 行政院 覆議案

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