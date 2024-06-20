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青鳥重返立院 藍鷹動員較勁

聯合報／ 記者蔡晉宇張睿廷唐筱恬鄭媁／台北報導
民團發起的青鳥行動昨重返立院，從白天到晚上持續宣講，晚間人潮變多。（中央社）
民團發起的青鳥行動昨重返立院，從白天到晚上持續宣講，晚間人潮變多。（中央社）

立法院明天將表決國會改革覆議案，藍綠支持者已準備站上街頭，捍衛各自主張。國民黨立院黨團總召傅崐萁發出動員令，選區位於苗栗以北的每名國民黨立委，須動員至少一百人赴立法院外力挺改革，要以「藍鷹行動」力抗綠營「青鳥行動」。民團發起的青鳥行動昨天重返立院，白天似出現退燒狀況，但到晚上人潮變多。

國民黨主席朱立倫昨表示，相信所有為中華民國好、為台灣好的立委，都會秉持良心，堅持國會改革，投下反對覆議票。他也宣布，國民黨周末在台北、新北、高雄與嘉義縣市舉辦的說明會，他都會親自參加。

據了解，傅崐萁近日密集針對明天「藍鷹行動」親赴黨中央開會，藍營地方黨部、立委都會動員支持者北上，傅崐萁也將動員花蓮上百民眾來台北聲援，當天黨團幹部、不分區立委也會在投完票後，排班上宣傳車宣講，與「青鳥行動」較勁。盼在覆議案表決當天，將氣勢從議場內帶到議場外。

除藍營正規軍，也有深藍團體在網路號召支持者上街串聯，包括退伍軍人團體「八百壯士」、全國退休教師聯盟、韓粉社團等。

親綠民團昨起發動連三天的「青鳥重回立院」行動，但首日白天一度出現工作人員、媒體比參與民眾還多的場面；直到下班時間之後，人潮才逐漸聚集立院周邊，但仍較先前法案尚未三讀時的人數減少。

綠營人士分析，前兩天行動屬暖場性質，廿一日立院表決當天，才是與藍營拚場之時，也才是「青鳥」見真章時刻。

傅崐萁 國會改革 國民黨 覆議案 青鳥行動

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