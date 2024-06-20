吳思瑤：民進黨當年主張有違憲之虞

立法院昨天審查行政院針對國會職權修法所提覆議案，民進黨立委吳思瑤質詢時表示，民進黨在國會多數時所提出的國會改革主張，有些確實有違憲之虞，也因欠缺社會共識，而重新審視；並未如同當前在野黨，藉由國會多數，就強行表決輾壓。

對於在野質疑，這次的國會改革法案中，諸多主張是民進黨過去所提。吳思瑤細數民進黨二○一六年以來國會改革成果，包括朝野協商直播、公民經申請可以列席旁聽等。吳說，民進黨在國會改革確實沒辦法拿到一百分，因為當時的提案有違憲之虞，沒有人可以站在憲法的對立面，所以當時也沒強行表決。

身兼民進黨主席的賴清德總統在民進黨中常會也說，二○一六年民進黨重返執政，再提出對國會改革的承諾與堅持，建構一個人民的國會、開放的國會、專業的國會。賴表示，可惜的是，本屆民進黨要落實權責相符、要強化立法院問政質能的國會改革法案卻遭藍白封殺，至今仍困在委員會，連被討論的機會都沒有。