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吳思瑤：民進黨當年主張有違憲之虞

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

立法院昨天審查行政院針對國會職權修法所提覆議案民進黨立委吳思瑤質詢時表示，民進黨在國會多數時所提出的國會改革主張，有些確實有違憲之虞，也因欠缺社會共識，而重新審視；並未如同當前在野黨，藉由國會多數，就強行表決輾壓。

對於在野質疑，這次的國會改革法案中，諸多主張是民進黨過去所提。吳思瑤細數民進黨二○一六年以來國會改革成果，包括朝野協商直播、公民經申請可以列席旁聽等。吳說，民進黨在國會改革確實沒辦法拿到一百分，因為當時的提案有違憲之虞，沒有人可以站在憲法的對立面，所以當時也沒強行表決。

身兼民進黨主席的賴清德總統在民進黨中常會也說，二○一六年民進黨重返執政，再提出對國會改革的承諾與堅持，建構一個人民的國會、開放的國會、專業的國會。賴表示，可惜的是，本屆民進黨要落實權責相符、要強化立法院問政質能的國會改革法案卻遭藍白封殺，至今仍困在委員會，連被討論的機會都沒有。

吳思瑤 國會改革 民進黨 立法院 覆議案 賴清德

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