覆議案表決倒數⋯民團：今5千人齊聚立院外 明繼續抗議

立法院21日將表決國會職權修法覆議案。民團今天起在立法院外抗議，反國會濫權。主辦方指出，截至晚間8時約5000人參與，活動在晚間9時20分結束，並相約明天現場見。

立法院今天及20日邀行政院長卓榮泰針對行政院提出「立法院職權行使法」及「中華民國刑法」等修正案覆議案報告，將於21日記名表決覆議案。

台灣公民陣線、台灣經濟民主連合、公投護台灣聯盟等公民團體從今天起一連3天在立法院外辦宣講活動，並在青島東路、近中山南路的濟南路架舞台開講，上午高溫、下午大雨，許多聲援活動民眾仍撐傘、穿雨衣到場響應。

晚間許多下課、下班的民眾陸續加入集會行列，活動論壇開講主要在濟南路主舞台，現場喊出「公民反國會濫權、拒絕民主倒退、警告中國國民黨」口號，呼籲國民黨提案立委不要執意推動民主倒退法案。

主辦單位表示，統計至晚間8時，公民反國會濫權集會活動雖受豔陽與午後雷陣雨影響，現場約5000人參與。

經濟民主連合副秘書長許冠澤晚間在台上表示，台灣公民社會不容民主倒退，必要時會挺身而出捍衛得來不易的民主成果，並再度重申對中國國民黨提出警告。

他說，反對立法院職權行使法修正條文，用於國民黨立委傅崐萁所稱國會特偵組式調查；反對草率通過未經政策環評「花東交通三條例」；反對要修正把不當黨產歸還救國團條例，例如修正政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例。

許冠澤表示，反對讓中天新聞台重新上架及讓新聞台取得永久執照的衛星廣播電視法修正案，反對圖謀國會擁有行政權的國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，讓國會介入NCC委員提名，紊亂權力分立。

他說，反對提高罷免門檻的公職人員選舉罷免法修正案；反對廢棄現行法制，另開後門，讓核電廠延役的核子反應器設施管制法修正案，以及反對制定核子反應器設施延役條例。

許冠澤指出，反對拆解台灣民主防衛法制、讓國安門戶洞開，放寬反滲透法與「國安五法」倒退嚕修法；反對廢除兩岸人民關係條例第5-3條政治談判紅線條款的主張。若國民黨提案，必將有所行動。

他說，有人曾指稱參加活動民眾是民進黨動員，根本不是，聲援群眾都是要守護台灣這塊土地而站出來，都是自主公民。