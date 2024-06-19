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卓榮泰批立法院修法亂政：侵犯行政、司法、監察權

中央社／ 台北19日電

行政院針對國會職權修法提出覆議。行政院長卓榮泰今天說，修法要求總統國情報告即問即答，這嚴重破壞憲法精神，且立法院創設權力侵犯行政權、司法權、監察權，也侵犯民眾基本權利，這是亂政，他必須提出覆議。

立法院今天及明天邀請卓榮泰針對行政院提出的「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案覆議案報告，並將於21日記名表決覆議案。

卓榮泰晚間透過臉書影片重申覆議理由，他表示，總統可以在國會進行國情報告是憲法賦予總統的權力，但這次的修正卻將其改為總統的義務、還要定期舉行，且要求總統「即問即答」回答立委的詢問，這些都是違憲。

他表示，依照憲法規定，行政院向立法院負責、行政院長接受立法委員的質詢，也就是說面對立法院的詢答是閣揆的責任與義務，對總統並不適合採取這種方式，否則憲法的精神蕩然無存，會被嚴重的破壞，所以他必須提出覆議。

卓榮泰還批評，立法院創設權力侵犯行政權、司法權、監察權，也侵犯民眾的基本權利，這就是亂政，他也必須提出覆議。

他說，部分立委說修法是立法委員的職權行使，與行政院無關，行政院怎麼可提出覆議，但實際上修正後的條文載明與「政府機關、政府人員、部隊、法人、團體及社會上有關係的人員」，有直接的關係，不僅只要「一個人提案、五位立委連署，經過院會同意」就可以將被質詢的政府人員或者一般民眾處以罰鍰，而且「行為態樣」沒有明確規範，也違反比例原則。

卓榮泰強調，這次修法不僅是立法院內部的職權行使，而是關係到每一個民眾都可能面臨的權利侵害，且就算只與0.1%的民眾有關，他做為行政院長也必須接住每一個人，為每一個中華民國國民的權利提出覆議。

他說，誠懇希望立法院能夠有機會透過民主的程序跟討論，再次審慎的檢視每一條窒礙難行的條文，尊重憲法、嚴守五院體制，不破壞行政權及監察權，尊重司法權及每一位國家主人的基本權利。

他也強調，虛偽不實的陳述是每一位政治工作者的人格自殺，他與民眾都不會容忍，但他也確信「立法院不是法院」、「立法委員不是執法人員更不是檢察官」，唯有堅定的捍衛行政、立法、司法的權力分立，國家體制才能如常的運作，希望立委明察並且支持覆議案、共同維護憲政秩序。

卓榮泰 立法院 行政院

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