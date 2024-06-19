民眾立院外淋雨抗議 卓榮泰：好好討論就可以讓大家不用這麼辛苦

民進黨立委徐富癸今天質詢提到，有很多民眾在立法院外，淋著雨關心覆議案發展。行政院長卓榮泰表示，聽到外面的喇叭聲與打雷聲，實在於心不忍，「我們何不在這裡好好討論，就可以不用讓大家這麼辛苦」。

立法院19、20日舉行全院委員會，審查行政院針對國會職權修法提出的覆議案，邀請卓榮泰說明，21日立法院會將投票表決。

民進黨立委陳亭妃質詢時，除詢問卓榮泰提出覆議的原因，也說國會改革是民進黨的堅持，從來沒有反對過，反對的是過度擴權的國會改革。

徐富癸質詢時也強調民進黨支持國會改革，但堅決反對國會濫權，並詢問卓榮泰為何要堅決提出覆議。

卓榮泰說明，一來是討論過程中不完備、欠缺民主程序，再來就是嚴重牴觸憲法，例如總統到立法院進行國情報告變成定期或不定期的義務，而且要即問即答等，這非常不妥，另外就是國會調查權、聽證過程欠缺法律明確性與比例原則，以及正當法律程序等，這對一般民眾的基本法律保障非常不足。

徐富癸提到，現在有很多民眾坐在立法院外，淋著雨關心覆議案的情勢變化。卓榮泰指出，聽到外面的喇叭聲跟打雷聲，實在是於心不忍，「我們何不在這裡好好討論，就可以不用讓大家這麼辛苦」。

徐富癸表示，只要通過覆議案，相關法案就可以回到立法院討論。卓榮泰回應，「這是我們做得到的，大院（立法院）做得到的」。

徐富癸直言，他認為國會擴權是藍白的第一步，後面還有針對財政收支劃分法，甚至提出錢坑法案，這才是目的。

卓榮泰強調，對於財劃法，兩院之間要好好研商，如何保存中央政府財政的彈性跟能力，有辦法在任何天災地變或是長期的計畫中，持續對地方做更多挹注的前提底下，讓地方能在財政能力上有所改善，這是可以談的，但這絕對不是用把中央的錢抓到地方手上就可以解決的。

國民黨立委張智倫質詢時，詢問列席的部會首長，對於調查權與聽證權有所害怕或有疑慮的人，能否舉手。卓榮泰回應，「報告委員，對不起，我們不用舉手來回答問題，這樣留不下紀錄」。