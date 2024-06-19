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立院國會職權修法效應 經長郭智輝：科技界非常恐懼

中央社／ 台北19日電

行政院長卓榮泰今天率領相關部會首長赴立法院全院委員會，就行政院針對國會職權修法移請立院覆議案進行說明。民進黨立委邱志偉詢問科技業及產業界的反應，經濟部長郭智輝說，涉及智慧財產權問題，科技界是非常的恐懼，「大家會蠻擔心的。」

行政院長卓榮泰今天就行政院針對國會職權修法移請立法院覆議案，率領相關部會首長赴立院進行說明。

民進黨立委邱志偉質詢時，立法院三讀通過藍白聯手的毀憲亂政法案，尤其在調查權、聽證等，如果違反相關規定就必須課以罰款，要求國防部長顧立雄、內政部長劉世芳、經濟部長郭智輝、農業部長陳駿季等人上台。

邱志偉問郭智輝，部長來自科技業，科技業跟產業界對於這個毀憲亂政的惡法的反應如何。

郭智輝說，科技界應該是非常的恐懼，因為有很多生產的機密，或者研發的機密。

邱志偉表示，「叫你提供，你一定要提供」，郭智輝回說，會擔心科技的這些內容洩漏到國外去，這都是跟美國競爭有關。

邱志偉說，產業界憂心忡忡，不管是科技業、傳統產業，還是高科技都表示非常憂慮。

郭智輝表示，因為智慧財產權的問題，所以大家會蠻擔心的。

行政院 邱志偉 郭智輝

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