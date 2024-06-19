顧立雄：立院調查權僅輔助 調查對象不可毫無限制

國防部長顧立雄今天表示，按照司法院釋字第585號解釋，立法院調查權行使只是一個輔助性的權利，調查對象也不是毫無限制，現在擴及到國防部以下的上千個單位，在沒有辦法抗拒、無法做出合理判斷下，會嚴重侵害到相關可能的機密。

行政院長卓榮泰今天就行政院針對國會職權修法移請立法院覆議案，率領相關部會首長赴立院進行說明。

民進黨立委邱志偉質詢時，立法院三讀通過藍白聯手的毀憲亂政法案，尤其在調查權、聽證等，如果違反相關規定就必須課以罰款，要求國防部長顧立雄、內政部長劉世芳、經濟部長郭智輝、農業部長陳駿季等人上台。

邱志偉詢問顧立雄，基層部隊及士官兵反應如何。

顧立雄回應，按照司法院釋字第585號解釋，立法院調查權行使只是一個輔助性的權利，為了憲法上的職權，所以，司法院釋字第585號解釋也說明，調查權調查的對象也不是毫無限制，現在若要擴及到國防部以下的各部隊，事實上，真正面對立法院要負責的是國防部的部本身，有接受質詢的義務，因此，要相關的調查行使，當然要由國防部核定之後。

顧立雄指出，如何能隨便要求一個守備大隊去判斷應該本於自己的職責所需保守的相關行政特權上賦予的機密，或是相關的國防、軍事機密，當然要交由國防部來判斷。現在可以直接下令要求國防部以下的上千個單位，任何都要的話，這樣子沒有辦法去做判斷。

邱志偉反問，這樣不是等同中國共產黨的雙規，在指定時間及指定地點接受偵查，所有基層士官兵到將官都會受到影響。

顧立雄表示，如果直接跟部隊要求的話，會影響到整個部隊，沒有辦法抗拒、無法做出合理判斷下，會嚴重侵害到相關可能的機密。

邱志偉問劉世芳，宗教團體或社團法人反應如何。劉世芳則說明，這兩天有宗教團體問她，「怎麼會這樣」，這非常不符合憲法及國際人權公約，不少社會團體非常不同意有這樣的說法。

郭智輝強調，科技界是非常的恐懼，「大家會蠻擔心的」，很多生產的機密、研發的機密、涉及智慧財產權的問題，都擔心科技內容洩漏到國外去，這都是跟美國競爭有關。

陳駿季坦言，這一個禮拜以來，很多農會打電話叫農業部加油。