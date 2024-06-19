民團掛「終結立院亂象」大布條 促反濫權護民主

立法院21日將表決國會職權修法覆議案。民團今天重回立院外反國會濫權，「台灣國」理事長陳峻涵率眾聲援，並在附近某大樓外牆掛「消滅國眾兩黨 終結國會亂象」大型布條響應。

立法院19、20日舉行全院委員會，審查行政院針對國會職權修法提出的覆議案，預計21日進行投票表決。多個民團今天起一連3天在立法院外集會，訴求「公民反國會濫權、拒絕民主倒退、警告中國國民黨」。

響應民團主張，陳峻涵下午率員現身監察院前力挺，他指出，「青鳥又起」是再次展現反對國會濫權，拒絕民主倒退的公民意志，「台灣國」有感國會亂象肇因於狼狽為奸的中國國民黨及台灣民眾黨，特地率眾呼應。

陳峻涵表示，「台灣國」同時也在監察院斜對面、忠孝西路上某大樓外牆上懸掛「消滅國眾兩黨 終結國會亂象」布條，與立法院外民團主張相呼應。

另外，民團在濟南路與青島東路活動舞台進行論壇開講，針對國民黨立委提出多項媒體相關法案，包括中天復台、新聞台萬年執照、廢除黨政軍條款罰則及修改國家通訊傳播委員會（NCC）組織條例等案，認為是因人設事，這將使新聞台不受約束，NCC委員選任走回違憲老路。

民團表示，堅決反對上述4項提案，請國民黨不要憑藉與民眾黨在立院過半多數，提出毀憲違法、因人設事的法案，應回到憲政原理、法律原則思考，以健全台灣新聞產業、保障閱聽人權益為己任。

受到午後對流旺盛，台北市下午降大雨，天氣濕熱，但現場仍有數百人穿著雨衣及撐傘響應聽講。

下午2時30分許，濟南路舞台前發生意外插曲，曾至台北地檢署頂樓掛民進黨旗的陳抗常客男子與現場民眾起口角衝突，現場工作人員上前勸導時發生拉扯，這名陳抗常客隨後到派出所提告工作人員涉傷害罪。