覆議案21日表決 綠委廣發貼紙號召全民聲援與支持
行政院針對立法院職權修法案提出覆議，立法院21日將表決。民進黨立委許智傑等人今天邀集同黨立委，在身上或手機貼上「沒有討論不是民主」等貼紙，號召全民一起聲援及支持行政院所提的覆議案。
民進黨立委許智傑、王美惠、陳素月、蔡易餘、林俊憲、徐富癸、郭昱晴、林楚茵、邱志偉今天在立法院召開「反濫權護民主，黏貼紙顧台灣」記者會。許智傑除準備近30款民眾提供的聲援貼紙，也加上其辦公室印製的貼紙，希望號召全民一起聲援行政院覆議案，並感謝每一位自主站出來捍衛民主的台灣人。
許智傑說，藍白陣營所推的國會擴權法案，當中有全世界最誇張的藐視國會罪，而他挑選「寧當回頭草，不當牆頭草」的貼紙貼在身上，希望國民黨、台灣民眾黨立委在表決時能夠回頭是岸、懸崖勒馬，跟民進黨站在一起，支持行政院提出的覆議案。
王美惠指出，自己的國家自己救，希望大家支持覆議案。
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