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拚國會覆議案 台中綠營議員街頭喊「反濫權」

中央社／ 台中19日電

立法院21日將表決行政院對國會職權修法提出的覆議案，民進黨多名台中市議員今天站上街頭宣講，呼籲立委能重視民意投下同意票，找回台灣真正的民主，並邀請全民一起反濫權、護民主。

「反濫權、護民主」街頭宣講活動，今天上午在台中市南區台中路與復興路口舉辦，民進黨台中市黨部主委許木桂與民進黨籍台中市議員江肇國、黃守達、陳雅惠，及前台中市長張溫鷹等人到場參加。

江肇國會中表示，立法院通過的法案並不是真正的國會改革，而是違法的過程，也因此行政院提出覆議案。他呼籲，立委應拿出道德勇氣，重視民意拒絕黨意，並對覆議案投下同意票，找回台灣真正的民主。

江肇國說，本次活動參與者有不少是看到網路號召前來參加，甚至有特別從海線地區來聲援的民眾，顯見全民對本次覆議案的關注，這3天也將持續與民眾上街頭，在台中市各大路口宣講，邀請全民一起反濫權、護民主。

黃守達指出，今天與民眾一起站出來，就是希望市民一起關注覆議案的推動，呼籲市民一起要求自己選區的立法委員投下同意票，擋下國會濫權法案。這部法案的通過是多數暴力的展現，若覆議案的失敗，將使立法院的擴權行為常態化。

陳雅惠說，接下來3天是非常重要的時刻，今天帶領民眾一起站路口，就是希望展現民意給自己選區的立法委員看，她也請民眾回家後一人一通電話，打給自己選區的立法委員，告訴他們最新的民意。

國會改革 濫權 覆議案

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