林右昌：國會濫權法案 國民黨新黨國復辟

行政院針對立法院職權修法案提出覆議，立法院會21日將表決。民進黨秘書長林右昌今天說，這次國民黨推動國會濫權法案，背後看見的就是「新黨國復辟」；覆議案如果不過的話，只剩下一條路就是釋憲。

林右昌今天接受Yahoo TV「齊有此理」訪問，林右昌說，很多年輕人或許不了解，民進黨過去推動改革，關鍵因素就是，1、不當黨產，2、地方派系，3、黑金政治。

林右昌說，國民黨過去黨產高達數千億元，全世界最有錢的政黨就是國民黨，這是民進黨推動台灣民主化一定要改革之處，從國家到日據時代的「日產」轉變為國民黨的「黨產」，國民黨以此讓地方派系結合，更讓人深惡痛絕的是黑金政治。

林右昌表示，這次國民黨推動國會濫權法案，背後看見的就是「新黨國復辟」，代表的人就是來自花蓮的國民黨立法院黨團總召傅崐萁，「看起來是地方派系加上黑金政治要回頭了」，包含後續要推的錢坑法案，財劃法要將中央建設台灣的經費丟到地方，但過去民進黨執政8年，地方財政已經改善很多。

林右昌說，過去10年、20年好不容易讓國民黨的黨國體制改革，不當黨產成為國家財產、解決黑金政治、地方派系式微，但經過最近發展，感覺是隱隱之間有一種新的力量，是新黨國體制的復辟，從不當黨產還給國民黨、地方派系成為國民黨權力核心主流、黑金政治又要結合回來，是大家擔心的。

林右昌表示，民眾黨自編、自導、自演、自唱，還說民進黨不敢參加辯論、怯戰，但法案本來就是要回到立法院討論，呼籲民眾黨主席柯文哲知錯能改。

林右昌說，現在國民黨加上民眾黨，實際上是國會的執政黨，「國會的執政黨不應該當家鬧事」，以國會改革法案包裝濫權、擴權。

林右昌表示，總統還是民進黨籍，民進黨還是行政上的執政黨，當然要採取相關正當程序。覆議案如果不過的話，就只剩下一條路就是釋憲。

另外，林右昌也被問到是否要選新北市長，他說，他從來都是「不管在哪個工作，就把工作做好」，從基隆市長、內政部長到民進黨秘書長，就把角色扮演好，做什麼像什麼。被追問是否有意願，他說，比較重要的是未來民進黨一定會推出最強人選，不會放棄任何一個機會；至於怎樣的條件會有意願參選，他只說，「我嘴巴很緊的」。