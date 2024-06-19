快訊

零容忍！王柏傑酒駕惹議 北影：取消頒獎嘉賓、下架個人影片

想靠論文推薦進入東京大學 日本悠仁王子為何引發爭議？

糾紛頻傳！為何老人認為「博愛座」專屬他們？網挖出1975年這件事

青鳥集會被刁難？蔣萬安：只給3指示、尊重警察局

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「青鳥」重新號召，19日起連三天重返立院。本報資料照
「青鳥」重新號召，19日起連三天重返立院。本報資料照

立法院會周五將處理行政院國會改革法案覆議案，不過有公民團體在臉書批評，明明申請6月19日至21日連3天「72小時」路權，卻被警察局要求舞台設備不能過夜，導致廠商被迫每天連夜拆舞台，問「是警察局刁難？還是蔣萬安刁難？」蔣萬安今表示，他只給警察局依法、安全、確保集會權益3指示，尊重警察局處理集會遊行經驗，及專業的維安部署及規畫。

公民團體蔣萬安今天上午出席北投區里長座談質疑，他們今起連3天申請立法院周邊路權集會，卻被要求要每天拆舞台，甚至後想用長11公尺的舞台車取代固定舞台架設，又被告知濟南路只開放兩車道供集會使用，讓民團質疑刁難？

蔣萬安今天上午出席北投區里長座談，蔣說，他對集會遊行的態度其實非常一致，也都給警察局很明確的指示，第一依法依規；第二是安全第一；第三是確保民眾集會遊行的權益。

蔣說，當然他一定也會尊重警察局，對於警察局過去處理集會遊行的經驗、專業的維安部署及規劃，李西河局長的專業都受到中央的肯定。

蔣萬安今天上午出席北投區里長座談。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席北投區里長座談。記者林麗玉／攝影

舞台 警察 集會遊行

延伸閱讀

博愛座頻釀糾紛 蔣萬安：將發函中央討論法規

賴清德民調「失200萬民心」 蔣萬安：別意識形態掛帥才符期待

別讓黃仁勳擔憂的發生 蔣萬安喊話中央：盼穩定充足供電

博愛座變搏擊座？蔣萬安談存廢：勿影響多數善意、道德綁架

相關新聞

青鳥集會被刁難？蔣萬安：只給3指示、尊重警察局

立法院會周五將處理行政院國會改革法案覆議案，不過有公民團體在臉書批評，明明申請6月19日至21日連3天「72小時」路權，...

最新民調／47%民眾挺政院提覆議 若未通過41%支持倒閣

立法院今明兩天召開全院委員會，審議行政院針對國會改革修法提出的覆議案。鏡新聞今天公布最新民調指出，47.4%民眾支持行政...

嗆卓榮泰沒準備好當閣揆 傅崐萁：回去當賴清德的主任

行政院長卓榮泰今（19）就覆議案，赴立法院報告並備詢。國民黨立委傅崐萁作為首位質詢，與卓揆火藥味濃，數度拍桌怒斥。傅崐萁...

堵在野嘴 吳思瑤：民進黨當年提案國會改革 確有違憲之虞

立法院今天審查行政院針對國會職權修法所提覆議案。民進黨立委吳思瑤在詢答時表示，民進黨在國會多數時所提出的國會改革主張，有...

國會改革覆議續戰 賴總統：盼立院再討論 回應民意期待

立法院今天針對國會改革覆議案召開全院委員會，賴清德總統呼籲，政院提出覆議是社會所能接受的，並非與立院對抗，希望立院能把握...

青鳥退燒？ 親綠民團號召重返立院 工作人員比民眾多

立法院院會今天開始處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，公民團體為了支持覆議案，今天起一連3天，再次號召「青鳥行動」重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。