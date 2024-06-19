青鳥集會被刁難？蔣萬安：只給3指示、尊重警察局

立法院會周五將處理行政院國會改革法案覆議案，不過有公民團體在臉書批評，明明申請6月19日至21日連3天「72小時」路權，卻被警察局要求舞台設備不能過夜，導致廠商被迫每天連夜拆舞台，問「是警察局刁難？還是蔣萬安刁難？」蔣萬安今表示，他只給警察局依法、安全、確保集會權益3指示，尊重警察局處理集會遊行經驗，及專業的維安部署及規畫。

公民團體蔣萬安今天上午出席北投區里長座談質疑，他們今起連3天申請立法院周邊路權集會，卻被要求要每天拆舞台，甚至後想用長11公尺的舞台車取代固定舞台架設，又被告知濟南路只開放兩車道供集會使用，讓民團質疑刁難？

蔣萬安今天上午出席北投區里長座談，蔣說，他對集會遊行的態度其實非常一致，也都給警察局很明確的指示，第一依法依規；第二是安全第一；第三是確保民眾集會遊行的權益。