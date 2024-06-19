國會職權修法覆議案 黃國昌：民眾黨一致投反對票

立法院今天審查行政院針對國會職權修法所提覆議案。民眾黨團總召黃國昌表示，政院透過散播假訊息方式提出覆議，創造不必要的社會對立衝突，21日立法院會8名民眾黨立委將一致投下反對票。

昨天晚間立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，邀台灣民眾黨主席柯文哲、民眾黨總召黃國昌與黨籍立委，在立法院康園餐廳餐敘，僅黨團副總召黃珊珊缺席。

民眾黨團8名立委上午在議場前接受媒體聯訪。黃國昌說，昨晚餐敘非常單純，韓國瑜援前立法院長游錫堃前例，邀不同黨派立委話家常，沒有談什麼政治性議題。黃珊珊則說，因為小孩在醫院檢查，她沒辦法到場。

立法院19、20日舉行全院委員會，審查行政院針對國會職權修法提出的覆議案，邀請行政院長卓榮泰到院說明，21日院會投票表決。

黃國昌表示，行政院所提覆議案是非常嚴肅的憲政問題，但卓榮泰竟透過散播假訊息方式提出覆議，非常遺憾，以行政院當作平台創造不必要的社會對立、衝突，這不是負責任的行政院該做的事。

媒體追問，21日立法院會中8名民眾黨立委是否會一致投下反對票，黃國昌說，「是，沒有錯」，今、明2天的全院委員會，會就行政院荒腔走板的覆議理由，要求行政院說清楚、講明白。

黃國昌指出，22日民眾黨將在榮星花園舉辦的活動，主軸是「公民開講」，希望針對立法院建立聽證調查制度後，過去的光電、雞蛋採購弊案、貪腐濫權等，立法院如何透過國會聽證調查制度，把真相還給人民。

另外，鏡週刊報導，第三勢力的政黨要角C男，遭企業高階主管的妻子E女家暴，因C男常與黃國昌互動，E女甚至拿黃國昌當作羞辱、飆罵C男的理由。黃國昌表示，這件事他毫無所悉，不管是什麼人、什麼身分，家暴是絕對不應該、是錯誤的事。