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新北綠營街頭宣講 籲民眾要求藍白立委「迷途知返」

中央社／ 新北18日電

立法院21日將表決國會職權修法覆議案，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今天持續街頭宣講，呼籲民眾站出來要求藍白立委支持覆議案，避免讓立法院成為違憲擴權巨獸。

市黨部表示，今天前往新店及中和宣講，除有地方議員陳永福、陳乃瑜、張嘉玲、張維倩等人參加，立委張雅琳、林楚茵和民進黨發言人吳崢也輪番上陣宣講，吸引許多民眾駐足聆聽並高呼「反對濫權、守護民主」口號。

蘇巧慧表示，國民黨和民眾黨立委在法案審查過程沒收討論，漠視民眾抗議與學者專家的批評，甚至不惜阻擋民生法案。

蘇巧慧指出，國眾2黨以「國會改革」之名，行國會擴權之實，在不嚴謹的法律規範底下，讓國會權力無限放大，儼然成為擴權違憲巨獸，她呼籲眾人站出來要求國眾2黨立委迷途知返，支持覆議案。

林楚茵說，國眾2黨在覆議案表決後，將在各地舉辦「國會改革說明會」，證明藍白也知道自己法案漏洞百出，不敢在立法院好好討論，事後才辦說明會欺騙民眾。

張雅琳表示，在委員會審查過程中，她沒有看到任何1位民眾黨、國民黨委員為自己的法條辯護，而是等到表決前1天，才看見藍白聯手推出的擴權法案，跳過委員會審查，踐踏程序正義。

吳崢表示，國眾2黨忽視民意，推出的擴權法案更違反「五權憲法」，呼籲民眾打電話給國眾2黨立委，要求他們支持覆議案，阻止毀壞憲法的擴權法案。

藍白 蘇巧慧 覆議案

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