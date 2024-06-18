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陳世凱短影音談覆議案 批國會職權修法「雙重標準」

中央社／ 台北18日電

國會職權修法覆議案21日表決，行政院發言人陳世凱今天推出一分鐘談覆議的短影音，直接挑戰網友質疑，並批評修法恐造成行政官員寒蟬效應，無法暢所欲言說明政策，但立委有言論免責權，「這難道不是雙重標準嗎？」

總統賴清德11日核可行政院提出的「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案覆議理由書，行政院當天依憲法移請立法院覆議，立法院預計19日及20日邀請行政院長卓榮泰針對覆議案報告，並於21日記名表決覆議案。

政院官員今天指出，行政院政務委員林明昕、副發言人謝子涵日前透過專訪以及社群平台，用白話方式說明行政院提出覆議的理由，對社會溝通，用白話的方式讓大眾對政府運作有進一步的瞭解，陳世凱今天也透過臉書、IG等社群平台，發表一分鐘談覆議的短影音，針對近日網友就審議程序、一般民眾可能受調查以及權力分立等質疑提出回覆說明。

陳世凱影片中說明，反質詢、藐視國會定義不清，修法恐造成行政官員寒蟬效應，無法暢所欲言說明政策，但立委有言論免責權，「這難道不是雙重標準嗎？」；對於部分網友質疑修法怎麼可能影響一般民眾，陳世凱則說，法條明訂得要求社會上有關係人員提供相關資料或是出席聽證會，不管是一般民眾或是台積電主管，立法院要求就得去。

此外，為配合立法院要求針對覆議案報告，行政院也延後20日的例行行政院會，改為21日舉行，據了解，院會中將討論行人安全。

知情人士表示，卓榮泰昨天便召開行人安全會議，討論用路安全改善，期盼中央、地方共同合作，以及所有用路人一同參與道路安全的建構，達到「道安總動員」。

知情人士也說，交通部已盤點全台亟需改善路口，未來將設定確切期程，加速完成相關路口改善，且會全力配合內政部，希望能提早完成訂定行人交通安全設施條例施行細則，以明確規範中央及地方行人交通安全設施的推動及改善計畫，並且定期公布各縣市改善績效與成果，讓民眾了解所居縣市的道安情況。

立法院 行政院 陳世凱

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