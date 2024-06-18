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綠批藍動員退伍軍人 藍反擊「綠色老鳥」製造對立

中央社／ 台北18日電

民進黨團幹事長吳思瑤質疑國民黨透過黨部組織動員，要以退伍軍人對抗青鳥，國民黨今天表示，民進黨所謂的社會力量青鳥行動，其實早被民眾看穿是「綠色老鳥」行動，滿滿動員的痕跡。

立法院21日將表決行政院所提國會職權修法覆議案，公民團體預告將重回立院周邊監督。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，感謝立法院外的「青鳥」自主串聯，大家一起關心，沒有人是局外人。她也質疑，國民黨透過黨部組織動員，要以退伍軍人對抗青鳥。

國民黨副發言人鄧凱勛下午回應，民進黨所謂社會力量青鳥行動早被看穿是「綠色老鳥」行動，說是年輕社會力量的自主行動，但民眾、媒體在現場看見的卻是滿滿動員的痕跡。

鄧凱勛說明，所有民進黨民代在台上的吶喊與訴求都是造謠與仇恨創造出的政黨對立，早已被大眾看破手腳。

鄧凱勛強調，根據一直以來的民調，有近6成民眾支持國會改革，更有許多來自國際民主的聲音肯定國會改革，奉勸民進黨不要繼續自我感覺良好，應積極回應民意對國會改革的期待。

國民黨 民進黨 退伍軍人

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