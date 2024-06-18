覆議案21日表決 綠質疑藍動員退伍軍人對抗青鳥

立法院21日將表決國會職權修法覆議案，民間團體預告將到立法院周邊表達立場。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，感謝立法院外的「青鳥」自主串聯，大家一起關心，沒有人是局外人。她也質疑，國民黨透過黨部組織動員，要以退伍軍人對抗青鳥。

立法院21日將表決行政院所提國會職權修法覆議案，公民團體預告將重回立院周邊監督。國民黨立法院黨團16日表示，已借好21日當天立法院周邊道路路權，號召支持者到場支援。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、副幹事長洪申翰今天在立法院召開「沒有人是局外人，青鳥護台灣，全民一起來」記者會。

吳思瑤說，近日有兩份民調，分別有61.4%、51.9%民眾支持行政院提出覆議案，顯見民眾期待可以重行審視國會擴權法案。

吳思瑤說，感謝立法院外的「青鳥」們自主串聯，既然國會不討論國會擴權法案，那就交給社會討論，這也是最好的全民課，大家一起關心，沒有人是局外人，國會擴權法案不只戕害憲法精神，更危及人民基本權利。

此外，吳思瑤在記者會質疑，國民黨新竹縣黨部退伍軍人工作委員會的活動通知單提及，要動員退伍軍人21日到立法院聲援國會改革活動，有午、晚餐及到大溪與慈湖兩蔣紀念館致祭的行程。

吳思瑤說，青鳥是社會力的展現，民進黨不會干預也沒有參與，反觀國民黨則是透過黨部組織動員，要以退伍軍人對抗青鳥，她希望場外的活動和平理性，不樂見有任何可能的衝突發生。

莊瑞雄指出，期待相關公民活動都能在平和理性下，展現自主公民力量。

洪申翰表示，看到國民黨的動員令，與在立法院外自主集結的青鳥們相比，根本是天壤之別；青鳥們喊出沒有討論不是民主，這是新一代民主運動的核心內涵，但國民黨卻把這些民眾抹綠、貼標籤。