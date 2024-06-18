民團抗議立院集會遭刁難 北市警：將持續溝通

立法院21日將表決行政院對國會職權修法所提覆議案，經民連號召民眾重回立院監督，並抗議遭無理限制集結集會。警方今天說，考量兼顧言論自由和周邊民眾洽公權益，將持續溝通。

總統賴清德11日核可行政院提出「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案的覆議理由書，行政院隨後依憲法移請立法院覆議。立法院將於19、20日召開全院委員會，審查行政院所提國會職權修法覆議案，並於21日上午院會報告事項處理完畢後進行投票表決。

經濟民主連合（經民連）今天凌晨在臉書發文表示，為拒絕民主倒退，和台灣公民陣線、公投護台灣聯盟等團體共同發起19至21日的「公民反國會濫權，拒絕民主倒退，警告中國國民黨」重返立院集結行動，申請取得路權為連續3天、72小時，在青島東路（天橋以西）、濟南路（標準局以西）到中山南路的「全部」路權，也合法申請集會。

經民連指出，但這次由台北市警察局主導的警方應對，卻對公民團體連續提出多項不合理的要求。警方要求舞台設備不能過夜留置現場，但連續拆、裝徒增活動主辦方的費用負擔，也使承辦廠商的工人處於極度疲憊工作的狀態。

經民連說，本擬以長11公尺舞台車取代固定舞台架設，每晚活動結束後駛離即可；但昨晚聽到市警局要求濟南路只開放兩車道供集會使用，另外兩車道要維持車輛通行，使得舞台車無法使用，民眾集會與車輛同行也徒增不必要的交通危險。質疑這是市警局、台北市長蔣萬安或是中國國民黨的刁難。

對此，市警局中正第一分局透過新聞稿表示，經多次與主辦單位協調，因濟南路南側仍有台大校友會館及中聯辦等民眾洽公、申辦護照處所，為避免影響交通順暢及民眾洽公權益，所以協調核定主辦單位於19、20日白天時段先行使用濟南路北側兩車道，並視人潮聚集狀況，適時擴大管制範圍。

另外，考量21日主辦單位規劃架設大型舞台，警方於20日活動結束後，配合續行管制集會路段供主辦單位場布，以兼顧集會權益及交通順暢。

中正一分局說，警方對於民眾申請集會遊行都本於協助立場，確保民眾言論自由，並均衡維護周邊民眾生活與洽公的權益，將持續與主辦單位溝通，盡量降低對周邊民眾生活的影響，以利本次集會活動順利進行。