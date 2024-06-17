拚21日覆議表決 蘇巧慧率新北黨部進軍6區街講

立法院21日將表決行政院對國會職權修法提出的覆議案，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧指出，今天率隊到淡水街講，接下來還會到板橋等5區街講讓民眾了解藍白濫權真相。

民進黨新北市黨部今天發布新聞稿表示，自上週啟動「反濫權、護民主」宣講活動，隨即迅速集結新北黨公職；6月15日舉辦種子教師說明會新北示範場，更湧入上千民眾旁聽；民進黨立委蘇巧慧今天更與民進黨新北市議員鄭宇恩、前民進黨立委呂孫綾在淡水老街徒步發放文宣、定點短講。

蘇巧慧表示，國民黨與民眾黨踐踏程序正義，不顧10萬民眾怒吼，更忽視學界、法界強烈質疑，強硬通過國會擴權法案，行政院依據憲法針對法案提出覆議案，將於19日起審議、21日表決。如果國民黨與民眾黨堅持與整個民主世代為敵，最終必將遭民意反噬。

她指出，為號召更多民眾關注國民黨與民眾黨強行通過的國會擴權法案，民進黨新北市黨部已在本週安排多場「新北街頭短講」串聯行動，包括板橋、三重、新店、中和、汐止等地區，除搭建平台，讓關注台灣民主的青年站上肥皂箱表達想法，也希望讓更多人在21日覆議案表決前，一起站出來阻止藍白兩黨掏空台灣。

蘇巧慧表示，新北市是全台第1大縣市，她與市黨部將把握覆議案表決前最後5天時間，除透過社群網路說明擴權法案危害與嚴重性，更將走入社區，透過街講與掃街讓更多人看見國民黨與民眾黨濫權真相。

鄭宇恩指出，國會擴權法案不只將破壞憲政制度，更會侵害一般民眾權益，如此國會可以用「查弊案」等空泛理由就叫民眾到立法院配合聽證調查，甚至可以要求民間企業主交出商業機密，嚴重侵犯憲法保障個人權益，呼籲新北市民站出來，讓國民黨與民眾黨聽到民眾心聲，支持覆議案，退回重審擴權法案。