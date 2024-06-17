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拚21日覆議表決 蘇巧慧率新北黨部進軍6區街講

中央社／ 新北17日電

立法院21日將表決行政院對國會職權修法提出的覆議案民進黨新北市黨部主委蘇巧慧指出，今天率隊到淡水街講，接下來還會到板橋等5區街講讓民眾了解藍白濫權真相。

民進黨新北市黨部今天發布新聞稿表示，自上週啟動「反濫權、護民主」宣講活動，隨即迅速集結新北黨公職；6月15日舉辦種子教師說明會新北示範場，更湧入上千民眾旁聽；民進黨立委蘇巧慧今天更與民進黨新北市議員鄭宇恩、前民進黨立委呂孫綾在淡水老街徒步發放文宣、定點短講。

蘇巧慧表示，國民黨民眾黨踐踏程序正義，不顧10萬民眾怒吼，更忽視學界、法界強烈質疑，強硬通過國會擴權法案，行政院依據憲法針對法案提出覆議案，將於19日起審議、21日表決。如果國民黨與民眾黨堅持與整個民主世代為敵，最終必將遭民意反噬。

她指出，為號召更多民眾關注國民黨與民眾黨強行通過的國會擴權法案，民進黨新北市黨部已在本週安排多場「新北街頭短講」串聯行動，包括板橋、三重、新店、中和、汐止等地區，除搭建平台，讓關注台灣民主的青年站上肥皂箱表達想法，也希望讓更多人在21日覆議案表決前，一起站出來阻止藍白兩黨掏空台灣。

蘇巧慧表示，新北市是全台第1大縣市，她與市黨部將把握覆議案表決前最後5天時間，除透過社群網路說明擴權法案危害與嚴重性，更將走入社區，透過街講與掃街讓更多人看見國民黨與民眾黨濫權真相。

鄭宇恩指出，國會擴權法案不只將破壞憲政制度，更會侵害一般民眾權益，如此國會可以用「查弊案」等空泛理由就叫民眾到立法院配合聽證調查，甚至可以要求民間企業主交出商業機密，嚴重侵犯憲法保障個人權益，呼籲新北市民站出來，讓國民黨與民眾黨聽到民眾心聲，支持覆議案，退回重審擴權法案。

國民黨 民眾黨 民進黨 蘇巧慧 覆議案

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