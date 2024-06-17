聽新聞
test
0:00 / 0:00

覆議案決戰周 在野譏「賴總統就任滿月禮」

聯合報／ 記者陳熙文蔡晉宇侯俐安／台北報導
立法院上月通過國會改革修法三讀，在野黨立委盼陽光能照進國會，行政院卻提出覆議，本周五立法院會將表決覆議案。本報資料照片
立法院上月通過國會改革修法三讀，在野黨立委盼陽光能照進國會，行政院卻提出覆議，本周五立法院會將表決覆議案。本報資料照片

賴清德總統本周四（廿日）就任滿月，正逢國會改革覆議案「決戰周」。在野黨表示，朝野對立升溫成為賴總統的「滿月禮」；國民黨立委盼賴總統記得就職演說所稱「以國家利益為優先」。黨政人士則表示，總統府已做出嚴格分工，對內也延續過去府院黨溝通傳統，盼三方溝通順暢。

賴總統就任即將滿月。黨政人士指出，總統府現在分工明確，總統非常認真在熟悉各項事務，可說是正蓄勢待發。不過，也有綠營立委私下說，國會衝突轉移了民眾注意力，呼籲總統應盡快提出新政，才能扳回朝小野大的困境。

黨政人士透露，總統府近期做出非常嚴格的分工，回歸發言人系統，避免再有過去用特殊管道放話給媒體的狀況；總統府秘書長潘孟安則肩負起地方組織的任務，為賴總統打點後援。

黨政人士表示，國防上，賴總統親訪各單位部隊；外交則採「外銷轉內銷」的模式，除了親綠團體邀請專家或美國前官員來台，形同為賴總統的兩岸外交方針背書，賴總統也接受美國「時代雜誌」採訪，重申自己的立場。

民進黨昨在台北市舉辦的「反濫權、護民主」宣講遇上大雨，民進黨秘書長林右昌（左二）感謝民眾冒著大雨相挺。記者胡經周／攝影
民進黨昨在台北市舉辦的「反濫權、護民主」宣講遇上大雨，民進黨秘書長林右昌（左二）感謝民眾冒著大雨相挺。記者胡經周／攝影

民進黨人士表示，賴總統對內則呈「學習」狀態；過去蔡英文任黨主席時代，除了每周三與行政院長的例行會議外，每周三民進黨中常會是府院黨、立院黨團相當重要的溝通平台，賴總統亦延續此傳統。民進黨中常會慣例會有行政院代表列席，現在固定列席的是副閣揆鄭麗君，加上民進黨秘書長林右昌、民進黨立院黨團總召柯建銘等人，執政團隊要員齊聚；當周重要議題，都在此交換意見。

本周立法院是國會改革覆議案決戰周，周三、四將進行全院委員會，由行政院長卓榮泰報告與備詢，周五投票表決，親綠公民團體預告重回立法院抗議，國民黨也申請路權號召支持改革民眾上街聲援。

一位民進黨立委私下表示，賴清德重視謀定而後動，但朝小野大讓執政黨呈挨打狀態，立院衝突掩蓋新政府的表現，盼總統盡快提出福國利民的大型政策，讓民進黨可以反守為攻。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷也批評，賴總統五二○就職演說言猶在耳，當時還稱希望「以國家利益為優先」，但就職不到一個月就在操弄朝野對立，恐怕就是想著二○二六年、二○二八年如何選舉；若要搞選舉，民進黨總有很多花招，但挑起遍地烽火，並非民意所樂見。

國會改革 林右昌 柯建銘 民進黨 溝通 潘孟安 總統府 蔡英文 賴清德 鄭麗君

延伸閱讀

民進黨台北反濫權宣講遇大雨 黨公職感謝民眾站出來

覆議案周五立院決戰 民進黨地方說明會「出招」要這樣做

民進黨昨新北首場「反擴權」 江怡臻酸：難怪賴清德這麼怕

電視辯論遭拒 民眾黨22日北市辦國會改革宣講活動

相關新聞

覆議案決戰周 在野譏「賴總統就任滿月禮」

賴清德總統本周四（廿日）就任滿月，正逢國會改革覆議案「決戰周」。在野黨表示，朝野對立升溫成為賴總統的「滿月禮」；國民黨立...

冷眼集／賴主席掀內戰 賴總統怎收場

政治運作上，不論從政局安定或經濟發展角度，政黨合作都是符合最大利益的雙贏結果；反之，長期處於政黨對抗，勢將造成施政困難。...

周五若衝突 藍：發起者應負全責

立法院廿一日院會將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，立院周遭也將上演「青鳥」跟「藍鳥」的對決。公民團體預告「青鳥」...

藍綠宣講激化罷免 蔣萬安：非好事

立法院會廿一日將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，連日來藍綠啟動下鄉宣講，可能激化開啟「大罷免」時代？民進黨昨在台...

綠躲電視辯論？黃國昌嗆賴總統「勇敢點」

行政院提國會改革覆議案將在本周五表決，藍綠兩大黨啟動下鄉宣講，民眾黨主席柯文哲要求電視辯論，卻遭民進黨拒絕。民進黨立法院...

恐找嘸「六壯士」 綠：釋憲才是重頭戲

行政院針對國會改革提出覆議案廿一日將投票，民進黨立院黨團總召柯建銘日前喊話「藍白六壯士」起義來歸，外界也關注投票日前能否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。