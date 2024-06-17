覆議案決戰周 在野譏「賴總統就任滿月禮」

賴清德總統本周四（廿日）就任滿月，正逢國會改革覆議案「決戰周」。在野黨表示，朝野對立升溫成為賴總統的「滿月禮」；國民黨立委盼賴總統記得就職演說所稱「以國家利益為優先」。黨政人士則表示，總統府已做出嚴格分工，對內也延續過去府院黨溝通傳統，盼三方溝通順暢。

賴總統就任即將滿月。黨政人士指出，總統府現在分工明確，總統非常認真在熟悉各項事務，可說是正蓄勢待發。不過，也有綠營立委私下說，國會衝突轉移了民眾注意力，呼籲總統應盡快提出新政，才能扳回朝小野大的困境。

黨政人士透露，總統府近期做出非常嚴格的分工，回歸發言人系統，避免再有過去用特殊管道放話給媒體的狀況；總統府秘書長潘孟安則肩負起地方組織的任務，為賴總統打點後援。

黨政人士表示，國防上，賴總統親訪各單位部隊；外交則採「外銷轉內銷」的模式，除了親綠團體邀請專家或美國前官員來台，形同為賴總統的兩岸外交方針背書，賴總統也接受美國「時代雜誌」採訪，重申自己的立場。

民進黨昨在台北市舉辦的「反濫權、護民主」宣講遇上大雨，民進黨秘書長林右昌（左二）感謝民眾冒著大雨相挺。記者胡經周／攝影

民進黨人士表示，賴總統對內則呈「學習」狀態；過去蔡英文任黨主席時代，除了每周三與行政院長的例行會議外，每周三民進黨中常會是府院黨、立院黨團相當重要的溝通平台，賴總統亦延續此傳統。民進黨中常會慣例會有行政院代表列席，現在固定列席的是副閣揆鄭麗君，加上民進黨秘書長林右昌、民進黨立院黨團總召柯建銘等人，執政團隊要員齊聚；當周重要議題，都在此交換意見。

本周立法院是國會改革覆議案決戰周，周三、四將進行全院委員會，由行政院長卓榮泰報告與備詢，周五投票表決，親綠公民團體預告重回立法院抗議，國民黨也申請路權號召支持改革民眾上街聲援。

一位民進黨立委私下表示，賴清德重視謀定而後動，但朝小野大讓執政黨呈挨打狀態，立院衝突掩蓋新政府的表現，盼總統盡快提出福國利民的大型政策，讓民進黨可以反守為攻。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷也批評，賴總統五二○就職演說言猶在耳，當時還稱希望「以國家利益為優先」，但就職不到一個月就在操弄朝野對立，恐怕就是想著二○二六年、二○二八年如何選舉；若要搞選舉，民進黨總有很多花招，但挑起遍地烽火，並非民意所樂見。