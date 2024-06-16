冷眼集／賴清德一句「不能輸」 加劇朝野對立

賴清德總統就任還未滿一個月，距離下次九合一大選也還有二年半的時間，但藍綠因國會改革立場相左，賴清德下令轉守反攻，論述不能輸，動員不能輸，綠營展開一個月「反濫權、護民主」全台宣講，以反國會改革為名義，鎖定藍營執政縣市反攻，一場選舉動員已悄悄展開。

民進黨為訴求這次由在野發動的國會改革違背程序正義及違反憲法，賴清德在中常會親下動員令，要求全黨展開為期一個月「反濫權、護民主」全台宣講行動，民進黨表面上稱是為了凝聚民眾力量，使覆議案時對在野產生壓力，但實際上民進黨恐是為了重振雙少數政府的陰霾，凝聚支持者的氣勢到七月全代會中，對內鞏固賴清德領導，好團結面對明年初可能發動的立委罷免及二○二六大選。

藍白聯手推動國會改革成功，面對民進黨全台動員，國民黨當然也正面迎戰，陸續規劃超過百場座談說明會，訴求也不限於國會改革，更擴及到財劃法、核電、反廢死等議題。過去被譏諷溫良恭儉讓的國民黨，一再失去中央執政權，現在也學會穿草鞋、捲起袖子打仗，和民進黨硬碰硬，國會表決要贏，街頭動員、全台宣講更要拚氣勢。

賴清德一句動員令，民進黨全黨總動員，青鳥包圍立法院，這次國會改革大戰第一回合大ＰＫ，行政院提出覆議、民進黨立院黨團醞釀聲請釋憲、青鳥即將重返立法院外，連應該保持行政中立的行政院長卓榮泰也準備親自下鄉宣講。行政立法僵局難解，朝野對峙，宣講行動加劇社會對立，賴清德才上任沒多久，藍綠各自選舉動員，台灣陷入內耗，絕非國家之福，當家不鬧事，賴要負最大責任。

賴清德在五二○就職演說承諾要團結台灣，他更強調，在民主社會，人民的利益至上，國家的利益優先於政黨的利益。前總統陳水扁臉書昨天提醒，「天和風雨順，地和五谷豐，人和百業旺，家和萬事興，國和世界強」。天、地、人、家、國，皆繫於一個「和」字，領導人應用行動團結國家，而不是只停留在口頭宣示。