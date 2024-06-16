台南宣講／郭國文批藍侵門踏戶 柯志恩轟綠慣性說謊

國會改革法案爭議延燒，藍綠昨天在賴清德總統台南本命區拚場宣講，國民黨立委謝龍介說，選在台南舉辦，就是要了解鄉親是否支持打弊、查弊的法案，凝聚底氣向外擴散；民進黨台南市黨部主委郭國文表示，國民黨第一站硬要挑在賴清德的本命區，擺明「侵門踏戶」，挑釁意味濃厚，這一役需要所有關心民主的好朋友來參與。

台南市東區昨天上演藍鳥對青鳥街頭大戰，國民黨宣講活動上午率先登場，現場湧入超過五百位民眾。立委王鴻薇、柯志恩、吳宗憲、徐巧芯接連上台。

柯志恩說，國會改革只有一件事情，讓立委可以監督跟制衡，民進黨慣性說謊，官員講真話很難嗎？只針對因為一些公共事務講得不夠清楚的官員來質詢，若繼續騙到底才有辦法對官員做後續處理，「立委沒那麼大！只是把調查權拿回來而已，看好行政單位的荷包。」

吳宗憲說，自己許多法案都根據綠營之前提出法案修改，卻被說是黑箱立法，民進黨根本是「自己打自己」。

民進黨「反濫權、護民主」台南場湧入近二千民眾手持「反對國會濫權」標語相挺，六席立委包括郭國文、賴惠員、林俊憲、林宜瑾、陳亭妃及王定宇全員到場。

眾人除嗆國民黨主席朱立倫不敢來台南，國民黨是立法院最大詐騙集團，國眾兩黨更聯手擴權，毀政亂憲、濫權修法，未來還有財政收支劃分法、黨產條例等都想要奪權搶錢，要將立法院修成一院獨大，「不得不站出來對抗」。

民眾黨主席柯文哲昨天在彰化表示，要讓人民了解，最快方式就是電視辯論，但民進黨不敢公開辯論，只會造謠，「不要再讓我嘲笑民進黨不敢戰了，真要找他們辯論就先跑」。

柯文哲說，要他們討論不敢討論，只會說要封假消息，把年輕人找來，再造謠，現在連民進黨自己寫的ChatGPT人工智慧都在嘲笑他們了。

立院民眾黨團總召黃國昌也透露，已有資深媒體人聯繫，希望來籌辦辯論會，「我欣然同意，現在就看民進黨，這些人不是一天到晚下戰帖？怎麼現在有人願意出來辦，反而一直閃躲？」

除了台南場，民進黨昨天也前進新北市開講。黨秘書長林右昌表示，民眾黨早知如此何必當初，為何要配合國民黨強制通過濫權法案？若要電視辯論，柯文哲就應先直接承認錯誤。「現在不是選舉，何必電視辯論，應該在立院委員會好好討論。」