覆議案周五立院決戰 青島東路一分為二…藍綠群眾直接對陣

立法院會廿一日將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，朝野上周末開始展開地方宣講戰，為覆議案累積民意聲量。藍綠昨天在賴清德總統台南本命區拚場，民進黨更前進國民黨主席朱立倫大本營的新北市開講。號召「青鳥行動」的台灣公民陣線宣布，將重回立法院，國民黨也決定動員群眾，藍綠本周五將在立法院內外總決戰。

青鳥目標十萬人聚集

台灣公民陣線表示，將在六月十九日到廿一日再號召「青鳥」重回立法院周邊街道，持續監督、捍衛民主，目標是達到上回的十萬人氣勢，讓藍白立委感受到不可忽視的民意。

民進黨人士指出，賴清德總統日前已定調，同意行政院提覆議案，並非要和在野黨對抗，此基調在府院黨、黨團皆有共識，因此審議覆議案將採理性論辯方式，和在野黨一起討論，暫時不會採占領主席台等激烈手段；因此，場外「青鳥行動」是否再起人潮匯集，至關重要。

立法院周遭山雨欲來

面對綠營持續動員，國民黨決定全面出擊，黨內已完成路權申請，二十一日將在立法院外集結支持群眾，與民進黨正面對決。第一波動員令已下達給苗栗以北的二十三位區域立委，至少動員兩千人，第二波將由黨中央透過縣市黨部進行動員。國民黨上次動員群眾到立法院街頭抗議，已是二○一八年立法院處理水利會選舉相關修正草案。

周五的立法院周遭山雨欲來。知情人士透露，二十一日當天，綠營搶占立院旁青島東路從鎮江街口到中山南路的路段，以及濟南路的路權，國民黨則是成功申請到青島東路從鎮江街口到林森南路段的路權，而且包括鎮江街，換言之，藍綠當天把青島東路一分為二，雙方群眾將隔著鎮江街直接貼身肉搏。

警方用人牆隔離群眾

警方為此已展開提前部署，由於鎮江街被國民黨搶下，雙方群眾沒有緩衝區，警方將在雙方群眾間以人牆阻隔，以防意外。

為了拉抬氣勢，藍綠昨天在台南拚場宣講。國民黨立委王鴻薇強調，國會要有更多制衡的力量，因為有太多黑箱、貪汙、腐敗，疫情時要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，人民缺什麼就賺什麼。

民進黨立委郭國文表示，賴清德下了動員令，要搭起社會對話溝通的橋梁，面對藍白兩黨多數暴力，「民進黨沒拚不行，因為台灣民主快要沒有了」。

民進黨秘書長林右昌在新北市宣講說，藍白用改革包裝濫權，修法讓立委兼法官、檢察官，甚至未來民眾如果被要求到立院說明，想請律師還必須經過會議主席同意，這「太離譜了」。

民眾黨主席柯文哲昨天表示，現在是民眾黨、國民黨合作，去實現民進黨理想，現在的總統有權無責，要總統到立法院接受黨團質詢，不是很正常嗎？只要看到行政院前院長蘇貞昌囂張的樣子，本來就應該推動藐視國會罪。