黃國昌指綠營閃躲覆議案辯論 柯建銘：不用私設刑堂

民眾黨團總召黃國昌表示，有媒體人聯繫他希望籌辦覆議案辯論，並指民進黨一直在閃躲。民進黨團總召柯建銘今天表示，6月19日、20日就要進行覆議案審查，身為立委應在全院委員會論述清楚，用不著還要私設刑堂。

立法院職權修法覆議案將於21日表決，民眾黨主席柯文哲昨天主張舉辦辯論，並對藍綠下戰帖。

黃國昌服務處今天下午在新北市板橋區後埔國小舉辦「一起對抗資訊假錯詐」講座，黃國昌會前接受媒體聯訪表示，柯文哲主張辦辯論的建議很好，昨晚已有資深媒體人聯繫他，希望籌辦辯論，他欣然同意參加，配合大家方便時間舉行，就看民進黨。

黃國昌表示，民進黨這些人很奇怪，一天到晚都在下戰帖，怎麼有媒體願意辦辯論後，反而一直閃躲。

柯建銘今天透過新聞稿表示，6月19日、20日兩天立法院就要進行覆議案全院委員會的審查，國民黨、民進黨各派11人上場質詢行政院長卓榮泰，民眾黨也派2人上場，這是全國直播，不管藍鳥、青鳥都在看。

柯建銘指出，身為立委應該在這裡把事情論述清楚，用不著還要私設刑堂，「難道黃國昌兩天全院委員會都不上台嗎？」

柯建銘說，放棄立法院現成的舞台，不對全國人民說清楚，跟他的黨主席柯文哲一樣，想用電視辯論，現在只是改為網路節目辯論轉移焦點，而黃國昌天天對外散播假訊息，怎麼還有臉說別人。

柯建銘表示，黃國昌趕快加入國民黨的宣導團隊，因為這樣藍白就可以一起準備接受民意的紐倫堡大審。