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藍國會職權修法宣講 黃健庭：查弊是民意共同期待

中央社／ 台南15日電

國民黨首場國會改革說明會今天在台南登場，國民黨秘書長黃健庭說，查弊、反貪腐是主流民意共同的期待，國會改革就是要讓陽光照進國會，掀出過去被隱藏的污穢，讓國家可以更進步。在野陣營現在是多數，怎麼能辜負人民的期待，一定要依照憲法的職責，監督政府。

立法院21日將處理國會職權修法覆議案，藍綠陣營把握關鍵週末拚下鄉宣講。國民黨今天上午在台南舉辦首場國會改革說明會，湧入許多民眾參與。

身兼國民黨台南市黨部主委的立委謝龍介說，國會五法通過後，在民調上有將近6成的支持，但民進黨仍不斷透過行政資源反向宣傳。

黃健庭向台下的民眾說明，民進黨現在已不是一黨獨大，無法再像過去一樣橫行無阻，所以開始在議場內用各種手段阻撓議事，在議場外公然說謊，動員群眾走向街頭，當家還帶頭鬧事，要給予譴責。

黃健庭說，國會改革就是要讓立委負責任地在立法院行使職權，好好監督政府，捍衛人民權益，相關國會改革修法的內容，是長期朝野共同所推動的，也是民進黨過去的主張。國會調查權、聽證權、藐視國會罪，這也是全世界進步、先進的民主國家都有的。

黃健庭說，民進黨過去在野時高舉改革主張，現在全部拋諸腦後，不擇手段編造各種理由來阻擋，是不是擔心當立委有這些職權後，揭發出包括口罩、疫苗、光電的弊案。

此外，包括國民黨立委王鴻薇、吳宗憲、徐巧芯、柯志恩等人，也輪番上台開講，並與支持者互動。

國會改革 國民黨 黃健庭

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