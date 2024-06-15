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卓揆稱覆議案會過 自家立委吐槽

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪林縉明王燕華／台北報導
行政院長卓榮泰今天在立法院表示，他有信心覆議案會過關，民進黨立委邱議瑩吐槽，這跟她的判斷不一樣。圖／取自國會頻道
行政院長卓榮泰今天在立法院表示，他有信心覆議案會過關，民進黨立委邱議瑩吐槽，這跟她的判斷不一樣。圖／取自國會頻道

立法院下周將針對政院提出的國會改革覆議案進行審議、表決。行政院長卓榮泰昨天表示，有信心覆議案會過關，但民進黨立委邱議瑩吐槽，這和她的判斷不一樣。邱議瑩也要求覆議案沒過後，卓榮泰應該如當初「四大公投」前閣揆蘇貞昌帶隊下鄉模式向人民說明，卓則回應，一定遵照這樣方式，好好向人民做訴求。

卓榮泰也說，他記得「四個不同意」有三個月時間，所有支持的聲音都跑出來，帶動了整個社會討論；但現在這一次，從開始提出覆議案到下周五表決，只有不到一周的時間，當中有安排既定公務行程，目前無安排下鄉。

邱議瑩施政總質詢時表示，若覆議案表決不過，卓榮泰也應下鄉說明，「且很顯然是，它一定不會過」；卓榮泰回應，現在心裡的準備是覆議案表決會過；邱議瑩吐槽，「院長，你和我的政治判斷會有點不一樣」。卓說，「我比較樂觀」；邱議瑩回，「你的樂觀來自於國民黨的良心發現嗎？我覺得很難啦」。

覆議案目前民進黨團差六票才過半數，民進黨團總召柯建銘喊話，徵求藍白六壯士，盼在野黨立委起義來歸。國民黨團總召傅崐萁也以此回敬，昨同樣公開徵求民進黨六君子，盼綠營起義來歸，讓陽光照進國會。

民眾黨主席柯文哲表示，現在的國會改革方案，哪一條不是以前民進黨在野時贊成，怎麼執政後都翻口供，希望表決前政治辯論可以講清楚，而不是各說各話。民眾黨直接下戰帖，主張三黨各派代表或正反方電視辯論，形式可以討論。

民進黨「反濫權、護民主」下鄉宣講首發場昨在花蓮登場，黨秘書長林右昌說，傅崐萁帶領強行表決的過程，讓很多人看不過去，傅在國會做的事，比四○三地震對台灣造成的災害和影響更大，造成的是憲政體制的大地震。

卓榮泰 民進黨 邱議瑩

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