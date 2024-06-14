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首站選花蓮宣講 林右昌：傅崐萁毀憲傷害比地震還大

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨選擇花蓮為宣講首站，今天下午在石來運轉廣場開講，吸引不少民眾聆聽。記者王燕華／攝影
民進黨選擇花蓮為宣講首站，今天下午在石來運轉廣場開講，吸引不少民眾聆聽。記者王燕華／攝影

民進黨「反濫權、護民主」下鄉宣講，首站刻意選在台灣，祕書長林右昌說，傅崐萁帶領強行表決的整個過程，讓很多人看不過去，傅在國會做的事，比403地震對花蓮造成的災害，對台灣造成的災害和影響更大，造成的是憲政體制的大地震。

綠營宣講首發場，今天下午5時在鄰近東大門夜市的花蓮市石來運轉廣場開講，林右昌與立委沈伯洋、發言人吳琤及在地黨籍議員接連開講，現場湧入不少民眾，高舉「反濫權護民主」牌子。

林右昌說，民主不只是舉手，有不同意見應該拿出來討論，形成共識，再依民主程序做決定；青島東路有10多萬人站出來，就是因為沒有民主程序、只有暴力表決，民進黨辦宣講，並不是要政治對抗，只為深化民主。

「立委可以修法把自己變成法官嗎？實在太離譜」林右昌說，行政院提出覆議，就是因為藍白的法案窒礙難行，不只侵犯行政權，也可能侵犯監察、司法權，還用表決判你有罪，完全不是民主常態。他呼籲全國民眾拿起電話，打給選區的藍白立委，要求支持21日要在立院表決的覆議案。

對於柯文哲下戰帖要電視辯論，林右昌批評「本末倒置」，「早知要電視辯論，何必沒收在委員會討論法案的機會？」喊話白委下禮拜投下贊成票，退回法案，大家一起在立院委員會好好討論、辯論。並說，花蓮不是國民黨的天下，也不是傅崐萁的王國，真正照顧花蓮人的，其實是民進黨政府。

沈伯洋說，傅崐萁、黃國昌要通過的法案，有一套整體計畫要毀滅台灣，第一步就是掏空台灣，讓什麼事情都由立法院直接訂預算，拖垮財政，讓民眾覺得中央執行不力，「從頭到尾就是政治鬥爭」。

他說，立院提出的預算行政院可以「不做」來對抗，藍白就訂藐視國會罪，要把所有行政官員包含院長「壓在地上摩擦」，讓官員一定要聽他的話。

沈伯洋說，立委本來就可以調查，但要符合程序而且與立委有關事項，但藍白法案調查範圍不設限，舉例來說，要調查高端疫苗，可以把打過高端的人叫來，問有沒有副作用，若說沒有，就可能被說是藐視國會，會不會受罰並非看有沒有副作用，而是立法委員投票，這個法案不只要讓官員害怕，也要讓一般人害怕，讓國家陷入毀滅，中國會最開心。

民進黨選擇花蓮為宣講首站，祕書長林右昌開講批評傅崐萁在國會做的事，對台灣造成的傷害，比403地震還大。記者王燕華／攝影
民進黨選擇花蓮為宣講首站，祕書長林右昌開講批評傅崐萁在國會做的事，對台灣造成的傷害，比403地震還大。記者王燕華／攝影
民進黨選擇花蓮為宣講首站，祕書長林右昌（右二）、立委沈伯洋（右）等人高呼「反濫權、護民主」。記者王燕華／攝影
民進黨選擇花蓮為宣講首站，祕書長林右昌（右二）、立委沈伯洋（右）等人高呼「反濫權、護民主」。記者王燕華／攝影

林右昌 花蓮 藍白

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