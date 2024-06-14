卓榮泰：相信人類高尚心靈 有心理準備覆議案會過

立法院21日將記名表決國會職權修法覆議案，民進黨立委提到若表決不過，未來聲請釋憲，行政團隊要下鄉說明。行政院長卓榮泰今天說，他現在心理準備是覆議案表決會過，因為他相信人類有高尚的心靈。

總統賴清德11日核可行政院提出的「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案覆議理由書，行政院當天依憲法移請立法院覆議。立法院朝野13日達成共識，預計19日及20日邀請卓榮泰針對覆議案報告，並於21日記名表決覆議案。

民進黨立委邱議瑩今天在立法院質詢時提及，可以預見表決結果，因為國民黨不會半夜良心發現，若覆議案不通過，行政院未來會採取何種措施。

卓榮泰表示，有違憲、窒礙難行的法案，行政機關一定要依照憲政秩序提出應該有的救濟，「雖千萬人吾往矣，我們有這樣的決心」。

邱議瑩舉過去行政團隊面對4大公投案，曾下鄉說明的案例表示，她希望行政團隊應下鄉跟民眾說明國會擴權法案的違憲、違法之處，而且如果表決（覆議）不通過、聲請釋憲的階段，行政院應該走出辦公室，讓人民知道國會擴權法案的不合理性。

卓榮泰說，4大公投案那時大概有3個月的時間（可以下鄉說明），因此所有社會聲音、意見都跑出來，而這次從提出覆議案到21日表決，不到一週時間，當中有安排很多既定公務行程。

卓榮泰表示，他現在心理準備是覆議案表決會過，而且他比較樂觀，相信人類有高尚的心靈、立委有正義的化身，再加油、努力。

邱議瑩說，如果覆議案沒有過，要嚴肅面對，也要利用更多機會讓全民知道此違憲擴權議題，甚至要讓國際知道。

卓榮泰指出，覆議案是總統核可後，行政院、立法院2院的互動，但如果是釋憲，那是全國民眾對憲法的再次認知，需要告訴人民更多，一定會遵照這個方向好好跟人民訴求。