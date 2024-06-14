綠今晚花蓮宣講 藍酸「媽寶行動」

行政院對國會改革修法提覆議，國民黨昨天舉行記者會指出，民進黨阻擋國會改革法案，凸顯各種雙標與打臉，在立法院反對藐視國會的國會改革，在地方議會卻提出藐視議會的提案，根本是雙標作秀；他們呼籲提出「藐視議會罪」的民進黨議員，應嚴正譴責行政院提出覆議案。

民進黨「反濫權、護民主」街講今晚將在花蓮舉行首發場。國民黨智庫、國政基金會副執行長凌濤質疑，民進黨不願意讓總統國情報告、不願意讓官員對人民交代，「反濫權、護民主」的行動應要正名為「媽寶行動」，「民進黨將賴總統、行政官員都保護得好好的，巨嬰有情緒是正常的，需要情緒動員」。

凌濤表示，民進黨秘書長林右昌宣示民進黨中央不是選舉機器，因為他已熟知賴總統「把行政院當民進黨支部」，變成黨的傳聲筒，行政院法律部門淪為民進黨考紀會、發言系統變成民進黨文宣部。

國民黨副發言人康晉瑜指出，行政院提覆議要推翻藐視國會罪的立法，但地方卻「口嫌體正直」，包括桃園、台北、台中、基隆等議會的民進黨團，都提出藐視議會的法案，既然如此，為何中央政府不願接受藐視國會的法案？