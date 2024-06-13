汐止民眾火車站宣講反國會濫權 路人發表正反意見

民間自主發起反對國會濫權街頭宣講，台大準研究生余東栩今天在新北汐止火車站外說明時，有人質疑民進黨在野時支持、執政後才反對；也有民眾反駁，用國會改革包裝國會擴權是糖衣毒藥。

國會職權修法引發關注，不只政黨辦說明會拚場，民團也自主站上街頭宣講。臉書（Facebook）粉絲專頁「七星燃眉立委觀測站」創辦人、台大社會研究所準研究生余東栩今天晚間6時自備小凳子、小型擴音器與自製手板至汐止火車站外宣講，向民眾解釋此次修法爭議、最新進度、行政院提覆議意義與其他救濟手段。

有民眾經過時好奇駐足，或在旁邊等公車時一邊觀看，最多時大約有10人圍觀。

在汐止長大的余東栩告訴中央社記者，一直都想以最簡單語言讓大家了解政治，直接站上街頭宣講才有辦法突破網路上同溫層；雖然大家不一定要接受他的意見，但如果聽了之後能有自己意見，這就是民主精神。

余東栩說，原本以為只會有自己一人對空氣說話，很高興還是有些人願意在這麼熱天氣停下來聽他說話。

宣講告一段落時，有民眾詢問，人民接下來還可做什麼；也有人質疑，民進黨以前贊成，執政後卻反對、推託，非常糟糕，語畢後離去。

另1名民眾反駁，國會改革正確，但是國會擴權是錯誤的，「把國會擴權用國會改革包裝，那就只是包著糖衣的毒藥」。

余東栩回應，他也覺得國會要改革，但要透過正常手段，也要符程序正義與民主精神；接下來除了行政院提覆議與透過大法官釋憲，人民也可持續關注立委行為，只要人民關心，立委就有壓力。

在場的法律從業人員陳小姐向中央社記者表示，「我不反對國會改革，我是反對國會擴權」，每個人都會有想法死角，人民選出立委就是希望一來一往討論，但這次最嚴重的就是沒有討論，甚至法律條文還出現低級錯誤。

陳小姐認為，她對國會多數立委感到很失望，立委應監督政府、立出對人民有利的法，而不是回過頭擴張權力去調查及處罰人民。

陳小姐說，她投過馬英九，這次也有去青鳥行動，她不解為什麼只要反對就變成綠營側翼，這些立委一直認為自己是多數民意，但不是立委個人就能代表選區絕大多數人民，「好像我投你，我就要完全支持你的一切，但你做錯，我還是可以告訴你，你做錯了」，立委不應背負政黨利益，而應背負人民利益。