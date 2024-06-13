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卓榮泰：國會擴權法案傷害行政權 該釋憲就釋憲

中央社／ 台北6日電
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

立法院預計下週啟動國會職權修法覆議案相關作業時程。行政院長卓榮泰今天說，國會擴權法案傷害行政權、破壞憲法授權的權力分立原則，為捍衛憲政精神，政院會該覆議就覆議、該釋憲就釋憲。

為增進行政立法溝通，卓榮泰分4梯次宴請民進黨立委，第3場餐敘在台大醫院國際會議中心舉行，邀集民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤，以及內政委員會、外交委員會的民進黨立委王美惠、吳琪銘、張宏陸、蘇巧慧、黃捷、羅美玲、沈伯洋、林俊憲、王定宇、陳冠廷等人出席。

行政官員部分則有行政院副院長鄭麗君、行政院發言人陳世凱、外交部次長田中光、國防部副部長柏鴻輝、陸委會主委邱垂正、退輔會主委嚴德發、原民會主委曾智勇、內政部長劉世芳、僑委會主委徐佳青、海委會主委管碧玲、客委會主委古秀妃，以及中選會主委李進勇。

吳思瑤餐敘後轉述，立法院今天敲定覆議案相關作業時程，因此餐敘議題重點都圍繞在覆議案，卓榮泰會中說明，國會擴權法案傷害行政權、破壞憲法授權的權力分立原則，行政院基於捍衛憲法、捍衛行政權以及捍衛民眾基本權利，會該覆議就覆議、該釋憲就釋憲，且無論是提出覆議或是釋憲都非惡意對抗國會，而是捍衛憲法賦予的責任，行政院作為憲政機關，有捍衛憲政精神的義務。

吳思瑤說，卓榮泰餐敘時也再次說明覆議理由，並表示將做好準備因應立法院詢答，期盼能爭取朝野立委支持，獲得正面結果。

民進黨也將啟動覆議宣講，吳思瑤表示，民進黨堅信民主草根力量，並想爭取法案再次被審視的機會，同時也珍惜能再次與民眾對話的機會，因此與會立委餐敘時都積極討論如何以白話方式，說明國會擴權訪案戕害人權部分。

吳思瑤也說，卓榮泰今天感性表示，國會三黨不過半、每天都在戰鬥，但行政團隊是最幸福的內閣，有最堅強的民進黨團挺在第一線，替行政團隊拆彈，行政立法分進合擊，還建構有史以來最綿密的行政立法互動機制，期滿閣員珍惜如此相挺的民進黨團。

總統賴清德11日核可行政院提出的立法院職權行使法、中華民國刑法等修正案覆議理由書，行政院當天依憲法移請立法院覆議。立法院朝野今天達成共識，預計19日及20日邀請卓榮泰針對覆議案報告，並於21日記名表決覆議案。

民進黨 立法院 行政院

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