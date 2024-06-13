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綠議員提藐視議會罪法案 藍批雙標

中央社／ 台北13日電
桃園市議會民進黨團31日向桃園市長張善政遞交「支持藐視議會法案」承諾書，承諾書上載明「支持桃園市議會推動藐視議會法案，桃園市政府公務員備詢時，不得反質詢、拒絕答覆、拒絕索資、虛偽陳出、應出席未出席等」。圖／黨團提供
桃園市議會民進黨團31日向桃園市長張善政遞交「支持藐視議會法案」承諾書，承諾書上載明「支持桃園市議會推動藐視議會法案，桃園市政府公務員備詢時，不得反質詢、拒絕答覆、拒絕索資、虛偽陳出、應出席未出席等」。圖／黨團提供

國民黨副發言人康晉瑜今天表示，行政院提出覆議要推翻國會改革法案、推翻藐視國會罪的立法，但包括桃園市、台北市、台中市、基隆市等議會的民進黨團，卻提出藐視議會罪的法案，根本是雙標。

藍綠近期都將展開國會職權修法全台宣講，民進黨更訴求是「反濫權、護民主」宣講活動。國民黨今天召開記者會表示，民進黨阻擋國會改革法案，凸顯各種雙標與打臉，中央反對藐視國會的國會改革，地方議會卻提出藐視議會的提案，根本是雙標作秀。

國民黨智庫副執行長凌濤表示，行政院拼湊的覆議7大理由，但正式提出的覆議文件竟然變成6項理由，「其中一項民進黨側翼拿來恐嚇人民說會無差別調查民眾」，根本是胡謅的假消息，可見當時召開的記者會是假消息中心，貽笑大方。覆議理由接下來從7項變6項，再從6項變5項，都不令人意外，因為民進黨只有一項是真的，就是「輸不起」。

凌濤說，民進黨的宣講活動，哪裡團結台灣、哪裡不是政治對決，不願意讓總統國情報告、不願意讓官員對人民交代，保護得好好的。

國民黨新北市議員江怡臻指出，民進黨已經喊國會改革多少年，但這次國會改革過程中，看得出民進黨沒有真心做改革，民進黨只想「讓行政權獨大，讓國會權變小」，所以民進黨的國會改革就是一場騙局。

國會改革 國民黨 民進黨

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