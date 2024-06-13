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柯文哲：政院覆議理由 全是文宣口號
立法院通過國會改革法案，戰場轉移成覆議案攻防戰。民眾黨柯文哲昨天發信給所有黨員，提及立法院議場變成競技場，民進黨抹黑、抹紅在野黨，導致朝野對立更加嚴重，行政院以七大理由提出覆議，然而全部都是文宣式口號，民眾黨還是會把理念說清楚，也希望黨員發揮力量，傳達更多正確資訊給親朋好友。
柯文哲說，本來以為新國會有新氣象，現在卻看到立法院議場變成競技場，導致朝野對立更加嚴重，這不是大家想要看到的立法院；過去立法院最為人詬病，就是立法院變成立法局，放任行政權獨大，民眾黨期待國會能夠實質監督、有效制衡，但國會改革三讀通過後，行政院卻以七大理由提出覆議，全部都是文宣式口號。他無法認同賴清德總統核可覆議時指控「審議程序不符民主原則」，因為，這些法案都是民進黨過去主張，怎麼執政後卻否定過去的自己？
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