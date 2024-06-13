藍辦百場說明會 包括財劃法反廢死

行政院對國會改革修法提覆議，國民黨十五日將在台南舉辦首場國會改革說明會。國民黨主席朱立倫昨宣布，近期將舉辦上百場說明會，讓民眾清楚了解國會改革的重要性，以及國民黨推動修正「財政收支劃分法」、八十歲以上長者免巴氏量表、反廢死等主張。他也希望百場以上的說明會，能延伸到未來街頭宣講。

國民黨首場說明會十五日將於台南東區龍山社區中心舉辦，直攻賴清德總統本命區。朱立倫因另有行程安排，確定不會出席，由秘書長黃健庭代表。相關說明會從原本各縣市至少舉辦一場「升級」為百場規模；國民黨組發會規畫，將延至七月中旬辦完。

朱立倫昨在中常會表示，國會改革台灣是第三波民主最重要的一步，目前已完成第一步，但民進黨及執政當局抗拒、反改革，這樣的態度讓國人非常失望。

朱立倫說，不論是總統到立法院國情報告，立委有調查權、聽證權，各項人事同意權透明化，以及不得藐視國會，這些都是現代化國會應該做的，國民黨正透過各地方說明會，讓民眾充分認知、了解這些資訊。

朱表示，國會改革說明會預計將舉辦上百場，各縣市至少會有一場，個別委員也會分別舉辦；不只針對國會改革議題，還包括國民黨智庫及黨團提出的「財政收支劃分法」修正草案，要讓民眾充分了解，地方爭取應有的建設跟預算，民進黨卻不願意把財政資源下放地方。