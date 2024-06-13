綠周末六場宣講 賴稱不是政治對決

針對立法院通過「立法院職權行使法」和「刑法」修正案，民進黨將於本周末發起六場「反擴權，護民主」宣講活動，身兼民進黨主席的賴清德總統昨天也在民進黨中常會表示，下鄉宣講行動，不是為了民進黨，而是為了團結台灣、深化民主，這不是政治對決與攻防，更不是製造衝突與對立，目的是要讓民眾了解真實、正確資訊，搭起社會對話溝通橋梁。賴說，意見不同者，可以面對面理性討論；意見相同者，可以互相交換彼此關心的面向；不清楚相關議題者，能透過現場的討論，釐清法案的相關內容，這正是民主社會的可貴之處，每一個人都可以表達自己的立場，在一次又一次溝通過程中，可以再次確立台灣社會堅信的民主自由價值。

民進黨秘書長林右昌昨與廿四位地方黨部主委一同出席「反擴權，護民主」啟動記者會。林右昌表示，十四日將在花蓮縣舉辦「反擴權，護民主」宣講首發場，十五日有新北市、台南市兩場；十六日則有台中市、台北市、桃園市三場次。