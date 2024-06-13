國會改革覆議案 表決日有三個可能

立法院三讀國會改革法案，總統府前天核可行政院覆議案並送至立法院，立法院程序委員會昨將覆議案列為明天院會報告事項第二案至第四案。立法院長韓國瑜今天上午九時召集黨團協商覆議案處理事宜，朝野將針對覆議日期繼續交鋒，預料十八日、廿一日、廿五日三個時間點都有可能表決，結果今將揭曉。

行政院對國會改革提出覆議案，藍綠白三黨團昨也隔空喊話。民進黨團總召柯建銘表示，希望在野黨立委冷靜看行政院提覆議的七大理由，讓覆議案通過，並預告覆議案「一切按照程序處理，大家不用諜對諜互相猜疑」；國民黨團書記長洪孟楷則呼籲綠營勿杯葛，否則恐怕會連帶影響到行政院長卓榮泰總質詢時間；民眾黨團總召黃國昌則嗆行政院覆議理由讓人非常遺憾，徹底淪為散播假訊息的中心，民眾黨團將否決這樣的覆議案。

立法院五月廿八日三讀通過攸關國會改革的「立法院職權行使法」、「刑法」修正案。行政院於本月六日依憲法增修條文提出覆議，並羅列七大覆議理由，賴清德總統前天核可覆議案。立法院昨天程序委員會在朝野都無意見的情況下，將覆議案排入明天院會報告事項。

由於覆議案前天下午才送抵立院，程序上未能排入昨天程序委員會，黃國昌痛批行政院刻意拖延送到立院時間，「司馬昭之心路人皆知」。國民黨昨在程序委員會上提案，有鑑於覆議案為憲政重大議案，且有其時效性，將覆議案增列為周五報告事項；民進黨立委沈發惠一度質疑，程委會收案時間到前天，總統府昨早來函，若列案有程序瑕疵，不過，國民黨立委、昨天程序委員會主席吳宗憲回應，民進黨團先前審議不當黨產條例，也是在院會臨時增列報告事項，有前例可循，且會議召開前有請教過立法院秘書長周萬來，周明確說沒有問題。最後朝野無意見，將覆議案列入明天院會報告事項。

洪孟楷表示，覆議案列入院會報告事項後，接下來才能朝野協商決定何時進行全院委員會及院會投票表決；以及質詢時，各黨團按比例推派多少代表、質詢時間等。國民黨團將要求卓榮泰在全院委員會說明並備詢，讓國人更加了解國會改革重要性，以及行政部門所提的覆議理由是沒道理的。

覆議案何時可表決？洪孟楷分析，明天報告事項通過後，到六月廿六日即覆議期滿前，會有三次院會，分別是十八日、廿一日、廿五日，這三個時間點都有可能表決。據了解，立法院財委會原規畫出訪日本也在昨天取消，將留在國內處理覆議案。

政委：總統即問即答 明顯違憲

記者黃婉婷／台北報導

行政院針對國會改革法案提出覆議，政務委員林明昕昨在網路節目專訪時重申，國會修法要求總統國情報告「即問即答」，但從歷史、體制及憲法理論觀點來看，都明顯違憲。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷昨表示，行政院送至立法院的覆議理由從原先的七點變成六項，寫得相對中性，可見政院也知道上周那是民粹、朝野對立式的抹黑文宣。但行政院發言人陳世凱反擊稱，七大理由完全沒有變更，全部都能在覆議理由書裡找到，如果認真研讀，還可以找到更多行政院認為窒礙難行的原因，「歡迎立委能夠好好研讀，才能理性地再次審視法案的內容、好好討論」。林明昕指出，立院此次修法中要求總統國情報告即問即答，過往在國民大會時期，主要是禮貌性請總統報告，前總統李登輝雖同意國大代表提問，但是以綜合答覆為主，非即問即答；就算是美國、法國，總統到國會報告後便離席，沒有一問一答。從過往歷史慣例及權力分立原則，還有憲法理論，都有違憲之虞。