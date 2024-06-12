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國會改革覆議民眾黨提電視辯論 林右昌批：當初就該在國會好好討論

中央社／ 台北12日電

行政院對立法院職權修法案提出覆議，執政黨與國民黨全黨總動員啟動街頭開講，民眾黨則拋出電視辯論，民進黨秘書長林右昌今天表示，早知如此何必當初，當初就在國會好好討論，完備程序。他個人覺得這是本末倒置的作法。

林右昌下午召開記者會公布全台「反濫權 護民主」宣講活動計畫內容，並回答記者提問，被問到民眾黨主張電視辯論可以不用上街頭。

林右昌回應表示，民進黨的態度與立場非常簡單，這是一個公民對話、全民討論的一個過程，執政黨不是要做朝野對抗，事實上，執政黨希望得到在野黨的支持，不過，立法院通過這部擴權法案的內容與程序，引起社會非常大的疑慮，所以，民進黨為了要回應社會的期待與要求，全黨上下動員起來。

他並指出，黨主席賴清德沒有特別的指示，最重要是，這是深化民主的過程，而民進黨必須作為人民在民主程序、發展上的靠山。

他表示，民眾黨拋出要電視辯論，他個人覺得這根本是本末倒置，早知如此何必當初，民眾黨為何要支持這樣一個濫權的法案，在國會中直接跳過委員會的討論，強行通過議決這樣一部濫權的法案。

他說，民進黨也提出一個國會改革的法案，沒有人會反對「國會改革」，相反地，民進黨才是真正一貫主張國會改革的政黨，民進黨團也提出四大國會改革的法案，重要內容包括強化國會資訊通訊安全、防止秘密會議內容外洩、加強懲處立委性騷及性別歧視行為、民代赴中必須報備管制，這才是改革國會相關議事及規範，什麼才是國會真改革、什麼才是國會假改革，從這樣的比較就可以看得到。

他進一步說，目前所通過的國會濫權法案影響所及是人民的權利，民眾黨提出要電視辯論，他才會說早知如此何必當初，當初就在國會中好好討論，不就能讓整個程序完備，也能達到國會改革的目標。

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