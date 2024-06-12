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改革案陷紛爭 新國會陸續通過民生法案

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

雖然民進黨立院黨團與國民黨、民眾黨立院黨團因國會改革陷入紛爭，綠營也頻頻以議事杯葛法案審理，但在新國會成形後，各黨也三讀通過不少民生法案，包括統一規範道路劃設的《行人交通安全設施條例》與《交通基本法》，還有《再生醫療雙法》與村里長、地方民代加薪等措施。

交通法規向前進

立法院2月1日進入國會新常態，三黨不過半下，許多法案也需要各黨合作才能通過，但如果國會改革法案，即使藍白加起來過半三讀通過，但綠黨團與民進黨新政府仍以議事杯葛、覆議與揚言釋憲等方式阻擋。不過也是有法案是三黨多有共識一起通過、且攸關民生的法案。

從4月起，立法院陸續通過行政院送到立法院的《交通基本法》與《行人交通安全設施條例》，規定中央與地方都必須訂定「行人交通安全推動」及「改善計畫」，落實交通工程改善，並依法每4年都要進行計畫檢討；地方政府若查有妨礙行人通行的固定設施，未在期限內拆除，最高可罰新台幣15萬元。

醫療與地方民代補助

另外，雖然路權團體多認為有爭議，但在5月立法院也通過《道路交通管理處罰條例》修法，人行道臨停等5項罰鍰1200元以下的微罪將開放民眾檢舉，但其他輕微違規則不開放檢舉也不記點；此外民眾檢舉及科技執法之違規也不納入記點，須由警察當場舉發，這對職業駕駛人來說減輕不小被檢舉的壓力。

在賴清德上任後，雖然國會多數時間都在處理國會改革法案，但等到相關法案處理完後，也有通過《再生醫療雙法》與《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正，讓許多罕病或嚴重癌症的病患有更多機會嘗試新藥，並推動地方民代增加助理費，提高為民服務品質。

取消國軍形式規定

立法院也通過《電子簽章法》三讀，讓更多電子文件或跨境貿易可以更順利進行，包括線上投保等業務。而新國防部長顧立雄上任後，也頒布很多讓外界有感的措施，包括取消踢正步、刺槍術、廢除官兵休假互助回報、國軍出國可自由行與正副主官留值規定恢復常態，新政府上任不只與立法院對幹，也還是有推出民生有感措施。

等立法院會期結束前，行政院也希望通過《打詐四法》，讓詐騙能更減少、警察有更多執法工具可以取締詐騙，目前跨黨派都對此表達支持，只是各黨版本還需要經過討論或修改。


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