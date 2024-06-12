國會職權修法覆議 台灣公民陣線串連4場活動

雖然民進黨立院黨團與國民黨、民眾黨立院黨團因國會改革陷入紛爭，綠營也頻頻以議事杯葛法案審理，但在新國會成形後，各黨也三讀通過不少民生法案，包括統一規範道路劃設的《行人交通安全設施條例》與《交通基本法》

2024-06-12 17:38