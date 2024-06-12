政院覆議國會改革 傅崐萁：將邀卓榮泰來說明

行政院日前針對經立院三讀通過的國會改革法案提出覆議案，預計朝野將對此再次進行攻防。國民黨團今（12）日上午舉行記者會，總召傅崐萁表示，將邀請行政院長卓榮泰說明哪個部分窒礙難行。黨團書記長洪孟楷說，已建請立法院長韓國瑜召集朝野協商，確定何時表決。

針對覆議案，傅崐萁今日說，昨收到行政院覆議案，會於今日程序委員會處理，希望周五院會報告事項順利進行，能在下周對政院提出的覆議案，院會做出明確討論、議決，覆議案從送達立法院開始要在15天內完成，希望大家完全按照憲政慣例議決。

傅崐萁呼籲卓榮泰，剛剛就職便提出覆議案，這不吝是對國會自治提出高度質疑，深表遺憾，希望卓揆能對為何提出覆議案，到立院做雙向溝通，讓人民看看所謂窒礙難行，到底是哪個部分窒礙難行，這是立法院職權行使法，哪個部分造成窒礙難行，勢必要到立院說明。

傅崐萁指出，呼籲賴清德總統、卓榮泰，雖然遍地開花群眾運動、抗爭等，用各種扭曲謠言散播，透過各種管道蠱惑人民。但在執政黨強大的資源下，全國有60%以上的人支持國會改革，有65%希望比照其他國家有聽證、調查。 希望賴清德，應同心協力而非玉石俱焚，妨礙民主發展。沒必要訴諸暴力或中傷抹黑，這都是高度社會成本，希望民主不要倒退。

洪孟楷說，昨日下班前，國民黨團建請韓國瑜召集朝野協商，也在跟韓國瑜辦公室確認，最快速度來做朝野協商，所以韓國瑜應會盡最快速度，告知各黨團何時針對覆議案開會，包括全院委員會定在何時及院會表決時間。

洪孟楷指出，立法院職權行使法明確規定，若有覆議案，得邀請行政院長至立院說明，會在朝野協商時，明確要求邀請卓榮泰到立院說明並備詢。