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籲韓國瑜快召集協商覆議案時程 柯建銘：拚同意怎會杯葛

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，呼籲立法院長韓國瑜盡速召開朝野協商，討論時程安排，希望在野黨立委冷靜看覆議7大理由。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，呼籲立法院長韓國瑜盡速召開朝野協商，討論時程安排，希望在野黨立委冷靜看覆議7大理由。圖／聯合報系資料照片

行政院針對國會擴權法案提出覆議，總統府昨天核可行政院覆議案後移請立法院覆議。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，呼籲立法院長韓國瑜盡速召開朝野協商，討論時程安排，希望在野黨立委冷靜看覆議7大理由，讓覆議案通過。柯建銘強調，若覆議案未通過，等總統公告實施後，黨團跟相關單位一定會提釋憲。

針對行政院提出覆議案送立法院審議，柯建銘表示，一切按照程序來處理，相對單純，大家不用諜對諜互相猜疑，程序很透明，沒什麼好爭辯的，過去曾經處理過10多個覆議案，他都在場，最有名的是2002年財劃法覆議案成功。

國民黨團要求行政院長卓榮泰赴立法院報告覆議案，柯建銘說，一定會來全院委員會答詢，各黨按照比例，透過朝野協商安排人數。至於是否會杯葛覆議案，柯建銘說，民進黨團希望覆議成功，怎麼會杯葛，邏輯不對。

針對國民黨團質疑，行政院昨天下午5時才把覆議案送到立法院，刻意在拖時間，柯建銘解釋，上周五卓榮泰在立法院總質詢，周一則放假，行政院用最快時間走程序，請大家不要誤解，沒有什麼好拖延，都按照法定時間。

藍綠都將下鄉說明覆議案，民眾黨則提出電視辯論。柯建銘批評，朝野協商不好好講，從來不講話就沒收，現在說要電視辯論，請民眾黨跟支持者說明為什麼一路沒收，不要再轉移焦點。

卓榮泰 柯建銘 立法院 行政院 韓國瑜

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